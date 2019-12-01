Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 20:53:35

Ciudad de México, a 17 de noviembre de 2026.- Ante las movilizaciones de productores agrícolas en distintas entidades del país, el Gobierno federal reiteró su disposición para atender las inconformidades del sector y buscar acuerdos que permitan resolver sus demandas sin recurrir a bloqueos carreteros que afecten a la población.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, aseguró que existen canales permanentes de comunicación con representantes del campo, particularmente de Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Querétaro, donde se han registrado manifestaciones para exigir mejores condiciones para la comercialización de sus cosechas.

La funcionaria explicó que, en coordinación con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se han instalado mesas de trabajo para revisar los planteamientos de los productores, dar seguimiento a los compromisos y atender los asuntos que continúan pendientes.

Asimismo, señaló que los gobiernos estatales también participan en las gestiones para resolver las demandas correspondientes a sus respectivas entidades y afirmó que la mayoría de los representantes agrícolas ha recibido favorablemente la atención de las autoridades, aunque reconoció que existen situaciones particulares que requieren seguimiento.

Rodríguez destacó que el Gobierno de México destina alrededor de 26 mil millones de pesos en apoyos directos al campo, los cuales son entregados a los productores sin intermediarios ni recursos dirigidos a las organizaciones.

Finalmente, reiteró que tanto Gobernación como Agricultura mantienen sus puertas abiertas para recibir a los dirigentes y atender sus solicitudes, al tiempo que reconoció el derecho a la libre manifestación, pero pidió evitar acciones que perjudiquen la movilidad y las actividades de la ciudadanía.