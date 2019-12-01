Secretaría de las Mujeres exige investigar agresión contra esposa de exdirector de PEMEX

Ciudad de México, a 26 de junio de 2026.- La difusión de un video en el que presuntamente se observa al exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Víctor Rodríguez Padilla, agrediendo físicamente a su esposa, la doctora María Felicia Jiménez Lavie, provocó la reacción de la Secretaría de las Mujeres, que condenó los hechos y pidió una investigación con perspectiva de género.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, la dependencia señaló que el caso debe ser atendido por las autoridades competentes, garantizando que no exista impunidad y que se protejan de manera inmediata la integridad y la seguridad de la víctima.

La Secretaría informó además que ya estableció contacto con María Felicia Jiménez Lavie para ofrecerle orientación, acompañamiento institucional y medidas de protección, así como apoyo en caso de que decida presentar una denuncia ante la fiscalía especializada. La académica había declarado previamente en una entrevista que aún no había interpuesto una denuncia formal.

La institución reiteró que cualquier acto de violencia contra una mujer debe ser atendido, investigado y sancionado conforme a la ley. Asimismo, afirmó que no permitirá conductas que vulneren la dignidad, la tranquilidad o la integridad de las mujeres y refrendó su compromiso con el acceso a la justicia.

La dependencia, aseguró que hará todo lo necesario para que este caso, como cualquier otro de violencia de género, no quede impune.

Las imágenes difundidas en YouTube muestran una discusión entre la pareja que escala hasta una presunta agresión física. En el video se observa al funcionario empujar y jalonear a su esposa, arrojarla contra un sillón y al piso, además de sujetarla del cabello, mientras su hijo de cinco años presencia los hechos y se aleja del lugar visiblemente asustado.