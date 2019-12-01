Secretaría de Bienestar no otorga créditos a cuenta de programas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Agosto de 2025 a las 14:24:17

Ciudad de México, 21 de agosto de 2025.- La secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, informó que todos los trámites para registro o entrega de las Pensiones y Programas para el Bienestar son totalmente gratuitos, ya que son derechos constitucionales que se otorgan de manera directa y sin intermediarios a través de la tarjeta del Banco del Bienestar.

Por ello, se enfatiza que la Secretaría para el Bienestar no otorga bonos a la mujer, ni créditos o préstamos, tampoco envía ni reenvía ningún tipo de mensaje a través de WhatsApp promocionando registros o bonos.

La titular de la Secretaría de Bienestar llama a las personas a no dejarse sorprender o caer en fraudes que promocionan páginas falsas a través de mensajes por WhatsApp con información fraudulenta.

Se exhorta a los beneficiarios y derechohabientes de las Pensiones y Programas para el Bienestar a mantenerse informados a través de la página oficial:gob.mx/bienestar, las redes sociales oficiales @bienestarmx o la Línea de Bienestar 800 639-42-64.