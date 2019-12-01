Se viraliza video generado con IA para desacreditar a la alcaldesa Grecia Quiroz; buscan desviar atención del homicidio de Carlos Manzo

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Noviembre de 2025 a las 09:59:55

Uruapan, Michoacán, 30 de noviembre del 2025..— Un video producido con inteligencia artificial comenzó a circular en redes sociales con el objetivo de deslegitimar a la presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, al insinuar una supuesta relación sentimental con un amigo de su fallecido esposo, Carlos Manzo; se trata del diputado local del Movimiento del Sombrero, Carlos Bautista Tafolla.

El material no es más que una imagen manipulada digitalmente, diseñada para construir una narrativa falsa en medio de la exigencia de justicia por el asesinato de Manzo.

El vídeo realizado con IA muestra a Quiroz muy cercana a Carlos Bautista, por lo que empezaron a surgir rumores en redes sociales sobre un presunto romance, lo cual es falso.

Fuentes consultadas señalan que este ataque forma parte de una serie de intentos por desprestigiar a Quiroz, quien asumió la presidencia tras el homicidio de su esposo y ha reiterado públicamente que continuará su proyecto y su legado.

Las mismas voces apuntan a que la campaña de desinformación busca desviar la atención del crimen aún impune, así como frenar el respaldo social que la presidenta municipal ha recibido desde la muerte de Carlos Manzo.