Se reúnen la titular de la CNPC y la gobernadora de Guerrero para reforzar la gestión integral de riesgos en la entidad

Chilpancingo, Guerrero, a 16 de febrero de 2026.- En el marco de la política preventiva del Gobierno de México, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez Alzúa, sostuvo una reunión de trabajo con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado Pineda, para reforzar la gestión integral de riesgos en la entidad.

Durante el encuentro se destacó la coordinación entre los tres órdenes de gobierno para proteger a la población mediante acciones anticipadas. Se entregó información estratégica y se acordaron medidas de mitigación para los municipios de Chilpancingo y Acapulco, consolidando un esquema de trabajo conjunto.

Asimismo, se pusieron a disposición herramientas científicas y análisis de riesgo actualizados elaborados por la CNPC y el Centro Nacional de Prevención de Desastres, con el fin de identificar zonas vulnerables y diseñar estrategias que reduzcan el impacto de fenómenos naturales.

Entre los acuerdos, se planteó fortalecer el ordenamiento territorial en Chilpancingo para evitar asentamientos en áreas de riesgo, así como intensificar el mantenimiento hidráulico, el desazolve de ríos y la comunicación preventiva ante lluvias y ciclones. También se delinearon acciones para prevenir incendios forestales, con énfasis en la vigilancia y la participación ciudadana.

Por su parte, la gobernadora reiteró que la seguridad de la población es prioritaria y destacó que la coordinación con el gobierno federal ha permitido definir rutas de acción eficaces, como en la recuperación de Acapulco. Añadió que el Consejo Estatal de Protección Civil mantiene monitoreo permanente mediante el Atlas Estatal de Riesgos y sistemas de alerta temprana.

Con ello, los gobiernos federal y estatal refrendaron su compromiso de trabajar de forma coordinada y preventiva para construir un entorno más seguro y resiliente para la población guerrerense.