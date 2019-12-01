Se reúnen autoridades federales con cámaras y asociaciones del autotransporte para avanzar en la seguridad en carreteras

Ciudad de México, a 28 de noviembre de 2025.- Siguiendo instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y con el objetivo de fortalecer la coordinación con el sector transportista, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Secretaría de Gobernación (Segob), sostuvieron una reunión con representantes de cámaras y asociaciones del autotransporte para avanzar en estrategias de seguridad carretera y reforzar el diálogo permanente.

Durante el encuentro, el titular de la SSPC, Omar García Harfuch, agradeció la participación del gremio y escuchó las principales demandas del sector. En representación del Gabinete de Seguridad, destacó que se están fortaleciendo las áreas de inteligencia e investigación dentro de la dependencia y anunció seguimiento puntual a las carpetas de investigación por robo a autotransporte abiertas en diversas delegaciones de la Fiscalía General de la República.

Asimismo, García Harfuch señaló que, como parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, se atenderán las preocupaciones expuestas por los transportistas para mejorar la seguridad en carreteras y prevenir actos de extorsión. Añadió que se programarán nuevos encuentros con la participación de autoridades estatales y municipales.

En su intervención, el comandante de la Guardia Nacional, Hernán Cortés Hernández, presentó avances en el combate al robo en carreteras. Informó que entre 2018 y 2025 este delito disminuyó 54 por ciento. Precisó que, tras analizar la incidencia delictiva, se identificaron 12 estados y 22 tramos carreteros de alto riesgo, lo que permitió implementar una estrategia integral que incluye corredores seguros, acompañamiento de caravanas, monitoreo de transporte de carga y operativos apoyados en tecnología.

Por su parte, el subsecretario de Gobernación, César Yáñez Centeno, reconoció la relevancia económica del gremio transportista y reiteró que el Gobierno de México impulsa soluciones estructurales para garantizar su seguridad, además de mantener un diálogo constante con sus representantes.

Los líderes de cámaras y asociaciones agradecieron la convocatoria, reconocieron los esfuerzos del Gobierno federal y plantearon las problemáticas que enfrentan diariamente, reiterando su disposición para trabajar de manera conjunta hacia carreteras más seguras.

En la reunión también participaron el subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, José Luis Rodríguez Díaz de León; el comisionado del Servicio de Protección Federal, Francisco Javier Moreno Montaño; así como representantes del sector autotransporte de mercancías, servicios y productos.