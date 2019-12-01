Se reúne Claudia Sheinbaum con legisladores para discutir el “Plan B” de la reforma electoral

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Marzo de 2026 a las 21:52:41
Ciudad de México, a 11 de marzo de 2026.- Tras el rechazo de la reforma electoral en la Cámara de Diputados, la presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo una reunión en Palacio Nacional con líderes parlamentarios de Morena y del Partido Verde Ecologista de México para analizar los siguientes pasos en la agenda legislativa, entre ellos la posible activación del denominado “plan B”.

Al encuentro acudieron el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal; el coordinador de los senadores morenistas, Ignacio Mier; y el líder de la bancada del Partido Verde en el Senado, Manuel Velasco, con el objetivo de revisar el panorama legislativo tras la votación que dejó sin efectos la propuesta de reforma constitucional.

A su llegada al recinto, Monreal explicó que el llamado plan B podría incluir modificaciones a leyes secundarias o ajustes constitucionales que no formaban parte de la iniciativa electoral que fue desechada en el Congreso.

El legislador también indicó que la reunión en Palacio Nacional busca retomar el encuentro que originalmente estaba previsto para el lunes, con la finalidad de analizar los resultados del proceso legislativo reciente y delinear los posibles escenarios para la agenda parlamentaria de la próxima semana.

