Se reúne Claudia Sheinbaum con el presidente de la FIFA

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 28 de Agosto de 2025 a las 22:22:17

Ciudad de México, a 28 de agosto de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, sostuvo una reunión en Palacio Nacional con Gianni Infantino, presidente de la FIFA, con quien habló sobre el desarrollo la Copa Mundial, que se realizará en el 2026.

“México vivirá un momento extraordinario; tendrá el orgullo de ser sede de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026”, expresó la mandataria mexicana a través de sus redes sociales.



“Recuerden que en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey se llevarán a cabo 13 partidos de la gran fiesta deportiva”, señaló.

En las imágenes que compartió la jefa del Ejecutivo, se observa que Infantino le obsequió una réplica de la Copa, así como un boleto simbólico para el partido inaugural.