¿Se retrasa el regreso a clases por el Primer Informe de Gobierno de Sheinbaum?, Aquí te lo contamos

Ciudad de México, a 27 de agosto 2025.- Luego de que la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo anunciara hace unos días que dará su Primer Informe de Gobierno el próximo lunes 1 de septiembre, día en el que está establecido el regreso a clases a nivel básico en todo el país, surgió la duda de si el evento nacional retrasara el inicio del ciclo escolar 2025-2026.

En ese sentido, en el artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo el lunes 1 de septiembre no está considerado como un día de descanso obligatorio.

Lo anterior significa que no se tiene contemplada la suspensión de labores en ningún sector productivo del país, incluido el magisterial, lo que significa que el regreso a clases en el nivel básico se mantiene en pie para el próximo lunes 1 de septiembre tal como se indica en el calendario del ciclo escolar 2025-2026 de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Cabe señalar que, aun no se da a conocer el horario en el que la mandataria mexicana rendirá su informe, ya que, en la fecha citada se tiene prevista su participación en la toma de protesta de los nuevos ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Por otra parte, el calendario oficial de la SEP establece que a partir del 25 de agosto toda la plantilla docente del nivel básico regresa a las aulas para participar en la fase intensiva del Consejo Técnico Escolar, mientras que el regreso a clases para los estudiantes de kínder, primeria y secundaria de todo el territorio nacional será a partir del lunes 1 de septiembre para dar inicio a las actividades académicas del ciclo escolar 2025-2026.