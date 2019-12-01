Se renovará acuerdo para topar en 24 pesos gasolina magna: Claudia Sheinbaum

Se renovará acuerdo para topar en 24 pesos gasolina magna: Claudia Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 10:59:53
Ciudad de México, 7 de agosto del 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer que se renovará el acuerdo con gasolineras para topar en 24 pesos el precio de la gasolina magna.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo agradeció a empresarios gasolineros por el acuerdo voluntario alcanzado, el cual fue firmado a finales del mes de febrero.

“Lo vamos a renovar este acuerdo, nos toca este mes en agosto. Entonces, es un trabajo muy importante”, declaró.

En su momento, se dijo que dicho acuerdo solo tendría una vigencia de seis meses y que posteriormente seria evaluado, por lo que ahora se confirmó que si será extendido.

