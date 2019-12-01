Se registra la temperatura más alta en Mexicali, Baja California y rompe récord

Se registra la temperatura más alta en Mexicali, Baja California y rompe récord
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 17:31:53
Mexicali, Baja California, a 8 de agosto de 2025.- Una de las más altas temperaturas, se registró en Mexicali, donde el termómetro llegó a 52.7 grados Celsius.

De acuerdo al récord de temperaturas máximas para el mes de agosto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), fue el jueves 7 de agosto, que la temperatura llegó casi a los 53 grados.

Con este nuevo récord histórico, quita el que tenía del 29 de agosto de 2023, cuando registró 51.4 grados.

El gobierno de Mexicali, continúa reforzando las acciones para prevenir golpes de calor entre la población, así como otras afectaciones a la salud.

Por ello, se han instalado puntos de hidratación, se realizan recorridos con unidades móviles que llevan agua y suero vida oral, se encuentran activos albergues para migrantes o para personas en situación de calle.

 

 

 

 

