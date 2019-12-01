Se realizó el segundo simulacro nacional de sismo con la participación de 122 personas en Querétaro

Se realizó el segundo simulacro nacional de sismo con la participación de 122 personas en Querétaro
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Septiembre de 2025 a las 17:26:20
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 19 de septiembre de 2025.- Con un tiempo de 3 minutos con 32 segundos y la participación de 122 personas se realizó el segundo simulacro nacional de sismo como parte de la celebración de los 40 años del gran sismo que se registró en la Ciudad de México en 1985 el cual fue de 8.1 en la escala de Richter, confirmó Teresa Calzada Rovirosa, presidenta de la Comisión de Seguridad y Protección Civil del Congreso Local. 

“El Congreso del Estado de Querétaro se sumó al segundo simulacro nacional de sismo, activado por el Sistema Nacional de Alertas a través de notificaciones en dispositivos móviles. El ejercicio simuló un sismo con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, y fue parte del sistema de alerta temprana anunciado por la presidenta de la República en la conferencia matutina”.

Refirió que durante el ejercicio no se reportaron lesionados por parte de las brigadas internas de simulacro, incendio, búsqueda y rescate, y primeros auxilios actuaron de manera coordinada y eficaz.
El objetivo de este ejercicio es reducir el tiempo de evacuación a entre minuto y medio y dos minutos, especialmente ante la posibilidad de un sismo real de alta magnitud. Se planea realizar simulacros cada seis meses, con diferentes hipótesis como incendios o inundaciones.

“Estamos muy bien organizados. Contamos con salidas de emergencia, puntos de reunión, extintores, botiquines, camillas y un programa interno de Protección Civil vigente”, señaló la presidenta de la Comisión de Seguridad Pública y Protección Civil, quien encabezó el ejercicio junto a los diputados Antonio Zapata, Juliana y Eric Silva.

Durante el simulacro, dijo, se brindó apoyo a dos personas con condiciones especiales: una con discapacidad auditiva y otra que presentó una crisis nerviosa. Ambas fueron asistidas por sus respectivas brigadas, demostrando la preparación del personal para atender situaciones diversas.
“Cada piso del inmueble cuenta con un jefe de brigada capacitado para actuar ante cuatro escenarios: sismo, incendio, búsqueda y rescate, y primeros auxilios”.

Además, reconoció que a raíz de las lluvias que se registraron el 22 de agosto pasado, se registraron afectaciones en ocho oficinas del cuarto piso, incluyendo goteras, caída de recubrimientos y daños en el sistema de drenaje; aunque no se considera que representen un riesgo estructural grave, se solicitó un dictamen técnico actualizado.

“El edificio no presentó inundaciones ni encharcamientos, lo que habla de una cimentación sólida. Oficialía Mayor y Recursos Materiales ya trabajan en la rehabilitación de las áreas afectadas”.
Detalló que el presupuesto estimado para el mantenimiento anual del inmueble oscila entre 5 y 6 millones de pesos, destinado a servicios básicos como limpieza, energía eléctrica y conservación de instalaciones.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Enfrentamiento en Irapuato deja un agresor abatido y cuatro detenidos
Desmantelan red clandestina de videovigilancia en colonias de Uruapan, Michoacán
Reportan varios estudiantes lesionados tras choque en la carretera Nuevo Laredo-Reynosa
Balean a dos en Zamora, Michoacán, uno muere el otro está herido
Más información de la categoria
Desmantelan red clandestina de videovigilancia en colonias de Uruapan, Michoacán
Comuneros desatan bloqueos y robo de vehículos en Uruapan, Michoacán, por aseguramiento de 14 camionetas con madera de talamontes 
EEUU bloqueó peticiones de la DEA de atacar al crimen organizado en México: TWP
De vender químicos al crimen a vigilar a la Marina: Nombran al morenista Carlos Lomelí presidente de Comisión en el Senado
Comentarios