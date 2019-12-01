Se prevén lluvias puntuales extraordinarias en Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 07:41:17

Ciudad de México a 11 de Octubre del 2026.- Para hoy, el huracán Simon se desplazará muy próximo a la costa de Jalisco. Su circulación mantendrá las condiciones para lluvias puntuales extraordinarias en Jalisco (costa, este y oeste); puntuales torrenciales en Colima; puntuales intensas en Nayarit (sur) y puntuales muy fuertes en Sinaloa (centro y sur) y Michoacán (oeste). Asimismo, se pronostican vientos intensos con rachas de 240 a 250 km/h en la costa de Jalisco, disminuyendo durante el día; viento de 100 a 120 km/h con rachas de 130 a 140 km/h en las costas de Nayarit y Colima, disminuyendo durante el día; y viento de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 90 km/h en las costas de Michoacán, aumentando su intensidad durante el día en las costas de Sinaloa; además de oleaje de 8.0 a 10.0 metros de altura en las costas de Jalisco; oleaje de 6.0 a 8.0 metros de altura en la costa de Colima; y oleaje de 4.0 a 6.0 en la costa de Nayarit; así como marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Jalisco y Colima. Por otro lado, los remanentes de Rachel en Baja California, en interacción con el ingreso del frente frío núm. 2 sobre el norte de la península de Baja California, originarán lluvias puntuales muy fuertes en Baja California (norte y centro) y puntuales fuertes en Sonora (norte); además de vientos con rachas de 80 a 90 km/h y oleaje de 4.0 a 6.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California, disminuyendo durante el día, así como oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa de Sonora. Por último, canales de baja presión en el interior del país, en interacción con inestabilidad atmosférica y con el ingreso de la onda tropical núm. 43 sobre la península de Yucatán, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Chiapas; puntuales fuertes en zonas de Quintana Roo, Yucatán, Tabasco, Veracruz, Oaxaca, Guerrero, Puebla, Estado de México, Querétaro, Guanajuato y Durango; chubascos en Campeche, Hidalgo, Tamaulipas, Zacatecas y Chihuahua; y lluvias aisladas en Aguascalientes, San Luis Potosí, Nuevo León y Coahuila.

El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del huracán Simon y de los remanentes de Rachel en el océano Pacífico.

Para mayor información del huracán Simon y de los remanentes de Rachel en el océano Pacífico, consulta el aviso del Servicio Meteorológico Nacional en:

https://smn.conagua.gob.mx/es/pronosticos/avisos/aviso-de-ciclon-tropical-en-el-océano-pacífico

Las lluvias fuertes a extraordinarias podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para hoy 11 de octubre de 2026:

Lluvias torrenciales con puntuales extraordinarias (superiores a 250 mm): Jalisco (costa, este y oeste).

Lluvias intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm): Colima.

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Baja California (norte y centro), Sinaloa (centro y sur), Michoacán (oeste) y Chiapas (este y sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (norte), Querétaro (sur), Puebla (suroeste y sureste), Tlaxcala, Estado de México (norte y centro), Guerrero (oeste), Oaxaca (noroeste y sur), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur), Yucatán (norte) y Quintana Roo (norte y centro).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Tamaulipas, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Ciudad de México y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy 11 de octubre de 2026:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa (norte), Campeche y Yucatán.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora (sur), Coahuila, Nuevo León (norte), Nayarit (noroeste), Oaxaca (istmo y costa), Chiapas (este y costa), Tamaulipas, Veracruz (norte), Tabasco y Quintana Roo.



Pronóstico de temperaturas mínimas para la mañana de hoy 11 de octubre de 2026:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas altas de Chihuahua, Durango, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Pronóstico de viento y oleaje para hoy 11 de octubre de 2026:

Viento de 210 a 230 km/h con rachas de 240 a 250 km/h: costa de Jalisco, disminuyendo durante el día.

Viento de 100 a 120 km/h con rachas de 130 a 140 km/h: costas de Nayarit y Colima, disminuyendo durante el día.

Viento de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 90 km/h: costas de Baja California, Sonora y Michoacán (oeste), disminuyendo durante el día; así como en costas de Sinaloa (sur), aumentando durante el día.

Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: golfo de California, disminuyendo durante el día.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Tamaulipas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Oaxaca y Quintana Roo.



Oleaje de 8.0 a 10.0 metros de altura: costas de Jalisco, disminuyendo durante el día.

Oleaje de 6.0 a 8.0 metros de altura: costas de Colima, disminuyendo durante el día.

Oleaje de 4.0 a 6.0 metros de altura: costas de Nayarit; y en la costa occidental de Baja California, disminuyendo durante el día.

Oleaje de 3.0 a 5.0 metros de altura: costas de Sinaloa (sur).

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costa norte de Sonora, disminuyendo durante el día.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Baja California Sur (sur), Guerrero, Oaxaca, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.

Marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco y Colima.

Pronóstico por regiones:

Valle de México: Por la mañana, cielo medio nublado a nublado; ambiente fresco en la región, y frío con bancos de niebla en zonas altas. Durante la tarde, ambiente templado, cielo nublado con probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (norte y centro), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; asimismo se prevén lluvias y chubascos en la Ciudad de México. Todas las lluvias acompañadas con descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 20 a 22 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 11 a 13 °C y una máxima de 19 a 21 °C. Viento de componente sur de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h en zonas de Ciudad de México y Estado de México.

Península de Baja California: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Baja California (norte y centro), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; a su vez, se pronostican chubascos en Baja California Sur. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente templado a cálido en la región, y fresco a frío en sierras de la región. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento de dirección variable de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 90 km/h en la costa de Baja California, disminuyendo durante el día; viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h en el golfo de California, disminuyendo durante el día; y viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Baja California Sur. Oleaje de 4.0 a 6.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California, disminuyendo durante el día; oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa de Baja California Sur (sur).

Pacífico Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa (centro y sur) y puntuales fuertes en Sonora (norte), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente cálido, y fresco a templado en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 90 km/h en Sonora disminuyendo su intensidad durante el día, y en la costa sur de Sinaloa, aumentando su intensidad durante el día. Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en la costa norte de Sonora, disminuyendo durante el día; y oleaje de 3.0 a 5.0 metros de altura en la costa de Sinaloa (sur).

Pacífico Centro: En el transcurso del día, cielo nublado con lluvias puntuales extraordinarias en Jalisco (costa, este y oeste); puntuales torrenciales en Colima; y puntuales intensas en Nayarit (sur); y puntuales muy fuertes en Michoacán (oeste), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento de dirección variable de 210 a 230 km/h con rachas de 240 a 250 km/h en la costa de Jalisco, disminuyendo durante el día; viento de 100 a 120 km/h con rachas de 130 a 140 km/h en las costas de Nayarit y Colima, disminuyendo durante el día; viento de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 90 km/h en las costas de Michoacán. Oleaje de 8.0 a 10.0 metros de altura en las costas de Jalisco, disminuyendo durante el día; oleaje de 6.0 a 8.0 metros de altura en las costas de Colima, disminuyendo durante el día; y oleaje de 4.0 a 6.0 metros de altura en las costas de Nayarit. Asimismo, se prevé marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Jalisco y Colima.

Pacífico Sur: Cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias puntuales muy fuertes en Chiapas (este y sur) y puntuales fuertes en Guerrero (oeste) y Oaxaca (noroeste y sur), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Oaxaca. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca.

Golfo de México: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (sur) y Tabasco (oeste y sur), las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además, se prevén intervalos de chubascos en Tamaulipas. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente cálido, fresco a templado en zonas serranas, y frío en la zona montañosa de Veracruz. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del este 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Tamaulipas. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Veracruz y Tabasco.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes en Yucatán (norte) y Quintana Roo (norte y centro), las cuales podrían generar inundaciones locales, encharcamientos y visibilidad reducida; asimismo, se pronostican intervalos de chubascos en Campeche. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente cálido. Durante la tarde se mantendrá el ambiente cálido, y caluroso en zonas de Campeche y Yucatán. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h en Campeche; y de componente este con igual intensidad en Yucatán, acompañándose con rachas de 30 a 50 km/h en Quintana Roo. Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa de Yucatán y Quintana Roo.

Mesa del Norte: En el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado con lluvias con intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango y Zacatecas; y lluvias aisladas en Coahuila, Nuevo León, Aguascalientes y San Luis Potosí. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, frío en zonas serranas de Chihuahua y Durango. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 50 km/h en zonas de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Zacatecas, Aguascalientes y San Luis Potosí.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado la mayor parte del día, con lluvias puntuales fuertes en Querétaro (sur) y Puebla (suroeste y sureste) y Tlaxcala, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además, se pronostican lluvias con intervalos de chubascos en Guanajuato, Hidalgo y Morelos. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco en la mayor parte de la región, frío en zonas altas de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, ambiente templado a cálido, y fresco en zonas altas. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en la región, con rachas de 30 a 40 km/h en zonas de Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Mérida, Yuc. 71.0; Tecomán (Cerro de Ortega), Col. 55.0; Jonuta (Hidrométrica), Tab. 53.0; Tijuana (El Carrizo), B.C. 49.0; Zihuatanejo, Gro. 44.0; Coatzacoalcos (La Cangrejera), Ver. y Villa Corzo (Sierra Morena), Chis. 43.0; Ciudad Guzmán, Jal. 15.6; Soto La Marina, Tamps. 14.5; Zamora, Mich. 11.1; San Luis Potosí, S.L.P. 5.8; La Magdalena Contreras (Monte Alegre), Cd. de Méx. 4.0; Temamatla (San Luis Ameca II), Edo. de Méx. 3.7; Nuevo Casas Grandes, Chih. 2.6; Zacatecas, Zac. 2.0; Querétaro, Qro. 1.9 y Pachuca, Hgo. 1.6.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Choix, Sin. 40.2; La Paz y Loreto, B.C.S. 37.4; Mérida, Yuc. 37.0; Piedras Negras, Coah., Salina Cruz y Puerto Ángel, Oax. 35.0; Empalme, Son. 34.8; Puebla, Pue. y Aeropuerto Internacional, Cd. de Méx. 22.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

Zacatecas, Zac. 9.0; Tulancingo, Hgo. 12.6; Lagos de Moreno, Jal. 13.3; Pachuca, Hgo. 14.0; Querétaro, Qro., Tlaxcala, Tlax y Observatorio Central Tacubaya, Cd. de Méx. 14.6; y Morelia, Mich. 15.1.