Simón se mantiene como huracán de categoría 3 frente a las costas de Jalisco

Ciudad de México a 11 de Octubre del 2026.- Durante esta noche y madrugada del lunes, el huracán Simon se desplazará muy próximo a la costa de Jalisco, su circulación mantendrá las condiciones para lluvias extraordinarias en Jalisco (costa y oeste); lluvias puntuales torrenciales en Colima; lluvias puntuales intensas en Nayarit (sur) y Michoacán (oeste); y lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa (sur y centro).

Asimismo, se pronostican vientos intensos con rachas de 230 a 240 km/h en la costa de Jalisco; viento de 100 a 120 km/h con rachas de 130 a 140 km/h en las costas de Nayarit y Colima; y viento de 50 a 70 km/h con rachas de 80 a 90 km/h en la costa occidental de Michoacán y en las costa sur de Sinaloa, aumentando su intensidad durante la noche; además de oleaje de 8.0 a 10.0 metros de altura en las costas de Jalisco; oleaje de 6.0 a 8.0 metros de altura en la costa de Colima; oleaje de 4.0 a 6.0 en la costa de Nayarit, oleaje de 3.0 a 5.0 metros de altura en la costa de Sinaloa (sur); así como marea de tormenta de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Jalisco y Colima.

Por otro lado, los remanentes del ciclón tropical Rachel en interacción con el ingreso del frente frío núm. 2 sobre el norte de la península de Baja California, originarán lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en Baja California (norte y centro) y lluvias puntuales fuertes en Sonora (norte); además de vientos con rachas de 80 a 90 km/h y oleaje de 4.0 a 6.0 metros de altura en la costa occidental de Baja California, disminuyendo durante la noche; así como oleaje de 2.0 a 3.0 metros en altura en la costa de Sonora.

Por último, canales de baja presión en el interior del país, en interacción con inestabilidad atmosférica, la entrada de humedad del océano Pacífico y la onda tropical núm. 43 en la península de Yucatán, ocasionarán chubascos con lluvias muy fuertes en Chiapas (este y sur), Campeche (centro y sur) y Yucatán (oeste), y lluvias fuertes en Zacatecas (sur y este), Durango (oeste y sur), Guanajuato (oeste), Querétaro (sur), Estado de México (norte), Tlaxcala, Guerrero (oeste), Puebla (suroeste y sureste), Veracruz (sur), Oaxaca (noroeste y sur), Tabasco (oeste y sur) y Quintana Roo (centro), intervalos de chubascos en Baja California Sur, Chihuahua, Aguascalientes, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos y Ciudad de México, y lluvias aisladas en Coahuila y Nuevo León.

Para mañana, el ciclón Simon frente a las costas de Nayarit y Jalisco, mantendrá las condiciones para lluvias puntuales intensas en Sinaloa y Nayarit; y lluvias muy fuertes en Jalisco. Asimismo, se pronostican vientos fuertes con rachas de 90 a 100 km/h en Sinaloa y Nayarit, disminuyendo durante el día. Además de oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en las costas de estos dos últimos estados mencionados, disminuyendo durante el día. Por otra parte, el desplazamiento del frente frío núm. 2 sobre Baja California, originarán lluvias con intervalos de chubascos en el noroeste del país, además de vientos con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California y Sonora. Finalmente, canales de baja presión en el interior del país, en interacción con inestabilidad atmosférica, una vaguada en niveles altos de la atmósfera y la onda tropical núm. 43 sobre el sureste mexicano, ocasionarán chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes y descargas eléctricas en zonas del norte, noreste, oriente, centro, sur y sureste de México, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.



El Servicio Meteorológico Nacional vigila los efectos del huracán Simon en el océano Pacífico, así como del frente frío núm. 2 y la onda tropical núm. 43.

Las lluvias fuertes a extraordinarias podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo, además de generar encharcamientos e inundaciones.

Las rachas de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Los bancos de niebla podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros y en zonas urbanas.

Pronóstico de lluvias para mañana 12 de octubre de 2026:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (sur) y Nayarit (costa y oeste).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (oeste) y Chiapas (sur).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Durango (oeste y sur), Zacatecas (oeste), Aguascalientes, Colima, Michoacán (norte), Estado de México (suroeste), Ciudad de México, Morelos, Puebla (norte y sureste), Guerrero (norte y este), Oaxaca (norte y suroeste), Veracruz (sur) y Quintana Roo (norte).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco, Campeche y Yucatán.



Pronóstico de temperaturas máximas para mañana 12 de octubre de 2026:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California Sur, Sonora, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Pronóstico de temperaturas mínimas para mañana 12 de octubre de 2026:

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Michoacán, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Oaxaca y Guerrero.

Pronóstico de viento y oleaje para mañana 12 de octubre de 2026:

Viento de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 100 km/h: Sinaloa (centro y sur) y Nayarit.

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Baja California y Sonora.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: costas de Baja California Sur; así como en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Colima, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Veracruz, Chiapas, Oaxaca (istmo de Tehuantepec), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura: costas de Baja California Sur.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: costas de Sinaloa (centro y sur) y Nayarit.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero.



Pronóstico por regiones:

Valle de México: En el transcurso del día se mantendrá condiciones de cielo medio nublado a nublado. Por la mañana presencia de bruma y ambiente fresco en la región, así como frío en zonas altas del Estado de México. Durante la tarde, ambiente templado y probabilidad de lluvias puntuales fuertes en el Estado de México (oeste y suroeste) y la Ciudad de México, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 13 a 15 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Edo. Méx., se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento del este y sureste de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h.

Península de Baja California: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias y chubascos con descargas eléctricas en Baja California y Baja California Sur. Por la mañana, ambiente templado en la región y fresco en la sierra de Baja California. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso en la región. Viento de dirección del oeste y noroeste de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California, y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Baja California Sur. Oleaje de 3.0 a 4.0 metros de altura en la costa de Baja California Sur.

Pacífico Norte: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día con lluvias puntuales intensas con descargas eléctricas en Sinaloa (sur), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Lluvias con chubascos en Sonora. Ambiente matutino fresco a templado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 100 km/h en Sinaloa (centro y sur) y de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en Sonora. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en la costa de Sinaloa (centro y sur)

Pacífico Centro: Cielo nublado durante el día, lluvias intensas en Nayarit (costa y oeste); lluvias muy fuertes en Jalisco (oeste) y lluvias fuertes en Colima y Michoacán (norte), mismas que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Durante la tarde, ambiente templado a cálido. Viento de dirección variable de 60 a 80 km/h con rachas de 90 a 100 km/h en Nayarit, y de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en Jalisco y Colima. Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en Nayarit y de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Colima y Michoacán.

Pacífico Sur: Cielo nublado la mayor parte del día, con lluvias muy fuertes en Chiapas (sur) y puntuales fuertes en Guerrero (norte y este) y Oaxaca (norte y suroeste), todas con descargas eléctricas, y que podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de neblina. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h en Guerrero, con rachas de 30 a 50 km/h en Chiapas y Oaxaca (istmo de Tehuantepec). Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa de Guerrero.

Golfo de México: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes en Veracruz (sur), las cuales podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos, generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Lluvias con chubascos en Tamaulipas y Tabasco. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente templado en la región y fresco en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento del este y sureste de10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región. en Tamaulipas.

Península de Yucatán: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvia puntuales fuertes en Quintana Roo (norte), mismas que podrían originar inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida; además de lluvias con intervalos de chubascos en Campeche y Yucatán. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente templado. Durante la tarde, ambiente cálido. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.

Mesa del Norte: Cielo medio nublado a medio nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes en Durango (oeste y sur), Zacatecas (oeste) y Aguascalientes, las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Lluvias con intervalos de chubascos en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco, y frío en zonas serranas. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en la región.

Mesa Central: Cielo medio nublado a nublado en el transcurso del día, con lluvias puntuales fuertes en Morelos y Puebla (norte y sureste), las cuales podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Lluvias con intervalos de chubascos en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala. Todas las lluvias con descargas eléctricas. Por la mañana, ambiente fresco y frío en zonas altas de Hidalgo, Tlaxcala y Puebla. Durante la tarde, ambiente templado a cálido, y fresco en zonas altas. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h en la región.



Las lluvias máximas de las últimas 24 horas (en milímetros) se registraron en:

Armería, Col., 118.0, Cihuatlán, Jal. 50.0; Constitución de 1857, Ensenada, BC., 20.0; Tlalnepantla, Edo. Méx., 3.0 y Azcapotzalco, CDMX., 1.0.

Las temperaturas máximas (en °C) se registraron en:

Culiacán, Sin., 37.2; Arriaga, Chis., 33.5; Loreto, BCS., 33.3; Acapulco, Gro., 32.6; Piedras Negras, Coah., 32.4 y Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, 25.0.

Las temperaturas mínimas (en °C) se registraron en:

La Rosilla, Dgo., 1.5; Plutarco Elías Calles, Ags. 3.5; Urepetiro; Mich., 4.0; Toluca, Méx., 8.4; Zacatecas, Zac., 8.6 y Observatorio de Tacubaya, CDMX., 14.1.