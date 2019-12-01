Se prevé invertir 350 mil millones de pesos en infraestructura educativa durante el sexenio: Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Abril de 2026 a las 13:02:03

Ciudad de México, 6 de abril del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que al concluir su administración se habrán destinado alrededor de 350 mil millones de pesos para fortalecer la infraestructura educativa del país, recursos que abarcan desde educación básica hasta el nivel superior.

Desde Palacio Nacional, durante su tradicional conferencia matutina, la mandataria federal subrayó que la educación pública es uno de los ejes centrales del proyecto de gobierno autodenominado como Cuarta Transformación.

En ese contexto, destacó que entre 2019 y 2026 se han canalizado 341 mil 786 millones de pesos a obras y mejoras en planteles educativos, cifra que, dijo, supera lo invertido en los 18 años previos al actual proyecto político, cuando se reportaron 304 mil 907 millones de pesos.

Sheinbaum explicó que los recursos se utilizan tanto para la construcción de nuevas escuelas como para labores de mantenimiento y rehabilitación en planteles existentes, con el objetivo de que estudiantes de todo el país cuenten con espacios adecuados para su formación.

A esta inversión se suman otros programas y acciones dirigidas al sector educativo, entre ellos apoyos económicos para estudiantes, incrementos salariales y nuevas plazas para docentes, así como la expansión de instituciones de educación media superior y superior y la implementación del Bachillerato Nacional.

Por su parte, el titular de la Secretaría de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, detalló que del total previsto para el sexenio, 113 mil 732 millones de pesos se ejercerán durante este año.

Indicó además que cerca del 45 por ciento del presupuesto total destinado a infraestructura educativa corresponde al programa La Escuela es Nuestra, enfocado en mejorar las condiciones de los planteles en distintas regiones del país.