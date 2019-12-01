Se niega Marx Arriaga a dejar las oficinas de la Dirección General de Materiales Educativos de la SEP; suma 72 horas atrincherado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Febrero de 2026 a las 22:21:00

Ciudad de México a 16 de febrero de 2026.- A pesar de que la Secretaría de Educación Pública (SEP) nombró este lunes a Nadia López García como nueva directora general de Materiales Educativos, el ahora ex titular, Marx Arriaga, se mantiene renuente a dejar el cargo y continúa ocupando su oficina.

Por la mañana, Arriaga afirmó que sigue “laborando con normalidad” desde su cubículo. Más tarde difundió un documento con 13 acuerdos derivados de una asamblea nocturna con los Comités para la Defensa de la NEM.

Entre las acciones planteadas está permanecer en las instalaciones hasta este martes, actuar como en un día habitual y, en caso de que se intente tomar el espacio, denunciar presunta violencia laboral ante el Ministerio Público y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Tiempo después, cerca de las 18:00 horas, personal de la dependencia comenzó a retirar cajas y materiales del cubículo, mientras Arriaga se preparaba para su reunión virtual.

A las 19:00 horas cerró la oficina y realizó una transmisión en la que reiteró que no ha recibido un documento oficial que formalice su salida del cargo. También desestimó lo expresado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en su conferencia matutina, señalando que sus declaraciones fueron un “espaldarazo a la Nueva Escuela Mexicana”.