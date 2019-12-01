Se mantienen lluvias en el sureste y calor en el norte y oriente del país

Se mantienen lluvias en el sureste y calor en el norte y oriente del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Marzo de 2026 a las 07:27:32
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Ciudad de México, a 19 de marzo 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) indicó que canales de baja presión sobre el interior del país ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Tabasco y Chiapas, e intervalo de chubascos con posibles descargas eléctricas en estados del occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Por otra parte, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá ambiente seco y estable en el norte y noroeste del territorio nacional, además de propiciará el inicio de una onda de calor en Baja California Sur (norte), Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (noroeste y suroeste), Sinaloa y Nayarit (norte y sur).

También continuará la onda de calor en Jalisco (sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (centro y suroeste), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (sur y este) y Chiapas (suroeste).

Pronóstico de lluvias para el 19 de marzo de 2026:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tabasco y Chiapas.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Campeche.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).
  • De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.
  • De 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para el jueves:

  • De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Veracruz y Oaxaca.
  • De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Querétaro.
Noventa Grados
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