Se mantiene el ambiente frío y las lluvias en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Enero de 2026 a las 07:45:29
Ciudad de México, a 20 de México, a 20 de enero 2026.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que se mantendrá el ambiente frío y las lluvias se mantendrán en gran parte del país.

Además, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) señaló que una vaguada en niveles altos de la atmósfera en el noroeste y occidente de la República Mexicana ocasionará lluvias puntuales fuertes en Sinaloa, Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas y Nayarit; así como intervalos de chubascos en Jalisco y Aguascalientes; y lluvias aisladas en zonas de Baja California Sur, Sonora y Colima.

Asimismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche, con bancos de niebla matutinos sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, incluido el Valle de México.

Por otra parte, un sistema frontal recorrerá la zona fronteriza del noreste del territorio nacional y se desplazará hacia el norte del golfo de México; favorecerá intervalos de chubascos en el norte de Nuevo León y Tamaulipas.

