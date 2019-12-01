Se mantiene clima lluvioso en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Agosto de 2025 a las 07:11:09

Ciudad de México, a 22 de agosto 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) previó que el monzón mexicano mantendrá las condiciones para lluvias fuertes con puntuales muy fuertes en el noroeste del país; así como chubascos en la península de Baja California.

Además, la onda tropical 24 generará lluvias fuertes en la región occidente, con lluvias puntuales intensas en Jalisco.

Al mismo tiempo, canales de baja presión originarán lluvias fuertes a puntuales muy fuertes en el noreste, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán; además de lluvias puntuales intensas en Oaxaca (este y noreste) y Veracruz (sur).

Pronóstico de lluvias para el 22 de agosto de 2025:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco, Oaxaca (este y noreste) y Veracruz (sur).

Jalisco, Oaxaca (este y noreste) y Veracruz (sur). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Tabasco y Chiapas.

Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Colima, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, Tabasco y Chiapas. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche y Yucatán.

Sonora, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Campeche y Yucatán. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: