Se mantiene clima lluvioso en gran parte del país

Ciudad de México, a 25 de agosto 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias puntuales intensas en el norte y centro de Nayarit, centro y sur de Sinaloa y oeste de Durango, además de muy fuertes en Sonora y Chihuahua; y puntuales fuertes en Baja California Sur y Baja California.
Además, una vaguada en altura ocasionará lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
Por otra parte, un canal de baja presión que se extenderá en la Mesa del Norte y Mesa Central generará lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas; y lluvias puntuales fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.
Pronóstico de lluvias para el 25 de agosto:
- Muy fuertes a puntuales intensas (75 a 150 mm): Sinaloa (centro y sur), Durango (oeste), Nayarit (norte y centro), Jalisco, Veracruz (sur), Tabasco (oeste), Oaxaca (norte y este) y Chiapas (sur y oeste).
- Fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Chihuahua, Zacatecas, Aguascalientes, Colima, Michoacán, Guanajuato, Puebla, Estado de México, Guerrero y Campeche.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Tamaulipas, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Yucatán y Quintana Roo.