Se mantiene clima lluvioso en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 25 de Agosto de 2025 a las 07:13:58

Ciudad de México, a 25 de agosto 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el monzón mexicano e inestabilidad atmosférica, propiciarán lluvias puntuales intensas en el norte y centro de Nayarit, centro y sur de Sinaloa y oeste de Durango, además de muy fuertes en Sonora y Chihuahua; y puntuales fuertes en Baja California Sur y Baja California.

Además, una vaguada en altura ocasionará lluvias puntuales fuertes en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

Por otra parte, un canal de baja presión que se extenderá en la Mesa del Norte y Mesa Central generará lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Estado de México, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas; y lluvias puntuales fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí.

Pronóstico de lluvias para el 25 de agosto: