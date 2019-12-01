Se mantendrán lluvias en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 07:22:07

Ciudad de México, a 9 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que la tormenta tropical “Priscilla” continuará su desplazamiento paralelo a la costa occidental de Baja California Sur, por lo que su circulación y bandas nubosas mantendrán vientos y lluvias fuertes, además de oleaje elevado en dicha región.

Además, una zona de baja presión en las costas de Guerrero y Michoacán mantendrá un temporal de lluvias muy fuertes a intensas en las regiones mencionadas, además del sur y sureste del territorio nacional.

Al mismo tiempo, se esperan lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente y centro del país; así como vientos muy fuertes a intensos y oleaje elevado en las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima.

Pronóstico de lluvias para el 9 de octubre de 2025:

Intensas con puntuales torrenciales (150 a 250 mm) : San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y este), Veracruz (norte y centro), Guerrero (costa y suroeste) y Oaxaca (norte y suroeste).

: San Luis Potosí (este), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y este), Veracruz (norte y centro), Guerrero (costa y suroeste) y Oaxaca (norte y suroeste). Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm) : Tamaulipas (costa y sur), Chiapas (norte, este y sur) y Tabasco (oeste y sur).

: Tamaulipas (costa y sur), Chiapas (norte, este y sur) y Tabasco (oeste y sur). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm) : Nuevo León, Michoacán, Guanajuato y Estado de México.

: Nuevo León, Michoacán, Guanajuato y Estado de México. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm) : Baja California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Jalisco, Colima, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Sinaloa y Nayarit.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: