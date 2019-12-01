Se manifiestan empleados del IMSS en Querétaro; exigen restitución de compañeros despedidos 

Autor: Gustavo Trejo / Noventa Grados | Fecha: 27 de Enero de 2026 a las 14:31:02
Querétaro, Querétaro, 27 de enero del 2026.- Más de 100 trabajadores sindicalizados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Querétaro, se manifestaron al interior del Hospital General Regional (HGR) 1, donde señalaron a las jefaturas de enfermería y de personal por no respetar los derechos laborales del personal médico.

Expresaron que la manifestación fue debido al despido injustificado de cinco enfermeros y enfermeras de los hospitales 1 y 2, por lo que exigen la restitución de los trabajadores y la salida de la delegada Martha Eloisa Sánchez Vazquez, señaló Teodoro Vargas Ponce, secretario general de la sección XXIII del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS (SNTIMSS). 

“Los compañeros nocturnos, los mandaron en la mixta disciplinaria, pero a los turnos al turno vespertino del HGR 1 nos querían rescindir a 30 compañeros, ese es el contexto, lamentablemente nos rescindieron a cinco compañeros, no hay causa justificada, los procesos a través de los cuales se llevaron a cabo son desleales, viciados en toda la extensión de la palabra”, dijo.

Afirmó que como sindicato de trabajadores del IMSS respaldarán a los cinco trabajadores y exigirán su restitución, puesto que hay una mala gestión de personal y de los recursos de parte de la dirección del IMSS.

“Esto es una manifestación en la cual van a ver la fuerza del sindicato, la fuerza de enfermería que son ustedes, son el pilar fundamental de la operatividad en los hospitales, ustedes fueron y siguen siendo para mí los héroes de la pandemia, vamos a hacer las cosas como se deben de hacer. ¿Por qué? Porque nosotros somos la cara del estado de Querétaro, nosotros como trabajadores aquí presentes y los que no pudieron venir, somos buenos trabajadores, nos vamos a manifestar en forma ordenada”.

