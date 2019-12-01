Se llegó a un acuerdo para resarcir el daño ambiental en el Río Sonora: Claudia Sheinbaum

Se llegó a un acuerdo para resarcir el daño ambiental en el Río Sonora: Claudia Sheinbaum
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Diciembre de 2025 a las 08:31:34
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, 22 de diciembre del 2025.- La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo informó que este martes se darán a conocer de manera integral las obras y acciones de resarcimiento relacionadas con la contaminación del Río Sonora, como parte de los compromisos asumidos para atender una de las demandas ambientales más sensibles de la región, luego de llegarse a un acuerdo para que los trabajadores levanten la huelga que llevaban a cabo.

Desde Palacio Nacional, la mandataria mexicana explicó que las medidas anunciadas responden directamente a las exigencias de las comunidades afectadas, entre ellas la instalación de clínicas de atención a la salud, el monitoreo permanente de la calidad del agua, la remediación de suelos contaminados y diversas acciones de restitución ambiental.

Sheinbaum subrayó que estos trabajos buscan garantizar condiciones dignas para la población y prevenir futuros daños al entorno, además de asegurar que exista seguimiento continuo sobre el impacto ambiental y sanitario en la zona.

Las acciones forman parte del Plan de Justicia para Cananea, el cual contempla una serie de compromisos que deberán ser cumplidos por Grupo México, con el objetivo de reparar los daños ocasionados y avanzar en la recuperación ambiental y social del Río Sonora.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a tiros a un hombre en Morelia, Michoacán; fue hallado en predio
Choque de motocicleta en Zamora, Michoacán deja un herido grave 
Localizan sano y salvo a un policía de Salvador Escalante que estaba reportado como desaparecido 
Se mantienen operativos en Lázaro Cárdenas, Michoacán para prevenir accidentes viales por consumo de bebidas alcohólicas
Más información de la categoria
Senado incumple con la "austeridad"; gasta 40% más en comidas durante 2025
A casi un año de la tragedia: vecinos regresan a edificio sin dictamen ni servicios tras explosión en Lázaro Cárdenas
Se estrella contra poste en Uruapan, Michoacán; logró salvar la vida
Hallan hieleras con restos humanos en su interior en Culiacán, Sinaloa
Comentarios