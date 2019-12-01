Se llegó a un acuerdo para resarcir el daño ambiental en el Río Sonora: Claudia Sheinbaum

Ciudad de México, 22 de diciembre del 2025.- La presidenta de México Claudia Sheinbaum Pardo informó que este martes se darán a conocer de manera integral las obras y acciones de resarcimiento relacionadas con la contaminación del Río Sonora, como parte de los compromisos asumidos para atender una de las demandas ambientales más sensibles de la región, luego de llegarse a un acuerdo para que los trabajadores levanten la huelga que llevaban a cabo.

Desde Palacio Nacional, la mandataria mexicana explicó que las medidas anunciadas responden directamente a las exigencias de las comunidades afectadas, entre ellas la instalación de clínicas de atención a la salud, el monitoreo permanente de la calidad del agua, la remediación de suelos contaminados y diversas acciones de restitución ambiental.

Sheinbaum subrayó que estos trabajos buscan garantizar condiciones dignas para la población y prevenir futuros daños al entorno, además de asegurar que exista seguimiento continuo sobre el impacto ambiental y sanitario en la zona.

Las acciones forman parte del Plan de Justicia para Cananea, el cual contempla una serie de compromisos que deberán ser cumplidos por Grupo México, con el objetivo de reparar los daños ocasionados y avanzar en la recuperación ambiental y social del Río Sonora.