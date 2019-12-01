Se instala Centro de Mando para garantizar la seguridad del Acapulco Air Show 2025

Se instala Centro de Mando para garantizar la seguridad del Acapulco Air Show 2025
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 22 de Noviembre de 2025 a las 22:25:54
Acapulco, Gro., 22 de noviembre de 2025.- Como parte de las acciones coordinadas para fortalecer la seguridad de visitantes y residentes durante uno de los eventos más esperados del año y por instrucciones de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda este sábado se instaló el Centro de Mando para el Acapulco Air Show 2025.

Asistieron a la instalación el subsecretario de Desarrollo Político y Social, Francisco Rodríguez Cisneros; el secretario de Turismo en Guerrero; Simón Quiñones Orozco; mandos de la Defensa, Fuerza Aérea Mexicana, Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad Pública estatal, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, autoridades municipales y representantes de la empresa organizadora del  Air Show.

El Air Show regresa a Acapulco después de siete años, luego de su última edición en 2018, y lo hace como un evento que promete ofrecer una experiencia única, llena de dinamismo y color, además de impulsar la proyección turística del puerto a nivel nacional e internacional.

Programado del 21 al 23 de noviembre, el espectáculo reunirá a pilotos de talla mundial como Scott Farnsworth, Skip Stewart, Brad Wursten, Melissa Burns, The Pink Jet y las Águilas Aztecas, quienes llegarán para iluminar el cielo acapulqueño con maniobras acrobáticas que llenarán de adrenalina, emoción y energía la bahía de Santa Lucía.

