Se han entregado más de 90 mil apoyos económicos en zonas afectadas por lluvias: CSP

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 30 de Octubre de 2025 a las 22:25:18

Ciudad de México, a 30 de octubre de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, dio a conocer por medio de un video que compartió en sus redes sociales, que hasta el momento han sido entregados más de 90 mil apoyos económicos a los cinco estados que se vieron afectados por las lluvias en días pasados.

“Nuestras compañeras servidoras y servidores de la nación ya hicieron 103 mil 245 censos, es decir, 103 mil 245 viviendas se vieron afectadas; y ya 90 mil 681 de esas familias recibieron su primer apoyo de 20 mil pesos”, expresó la mandataria mexicana.

Además indicó que de las familias que habitan en las viviendas que resultaron afectadas, recibirán un segundo apoyo que será de 20 mil a 70 mil pesos, dependiendo de la gravedad de los daños que presenten.

También informó que si la vivienda está completamente afectada, la Comisión Nacional de Vivienda apoyará en la reconstrucción.

Asimismo, aseguró que el suministro eléctrico se ha restablecido en su totalidad, se han entregado 435 mil 335 despensas, se han aplicado 621 mil 766 vacunas, y permanecen 53 mil 084 funcionarios de los gobiernos federal y local apoyando en las zonas, y elementos de las fuerzas armadas participan en la atención de la emergencia.