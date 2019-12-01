Se ha reducido en un 45% el promedio diario de homicidios dolosos con la Estrategia Nacional de Seguridad

Ciudad de México, a 14 de abril de 2026.- El Gobierno de México informó una disminución sostenida en los niveles de violencia en el país, respaldada por acciones operativas y estrategias integrales en materia de seguridad implementadas en los últimos meses. Durante la conferencia “Las mañaneras del pueblo”, realizada en Palacio Nacional, autoridades federales dieron a conocer resultados que reflejan una tendencia a la baja en delitos de alto impacto.

La presidenta Claudia Sheinbaum, junto al secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, presentó un balance de la Estrategia Nacional de Seguridad con cifras actualizadas a marzo de 2026. De acuerdo con datos preliminares, el promedio diario de homicidios dolosos se redujo en 45 por ciento, al pasar de 91.7 casos en 2024 a 50.8 durante el primer trimestre de este año.

Asimismo, se informó que entre el 1 de octubre de 2024 y el 31 de marzo de 2026, las fuerzas de seguridad lograron la detención de 49 mil 530 personas vinculadas a delitos de alto impacto. En el mismo periodo, fueron aseguradas 25 mil 700 armas de fuego y decomisadas cerca de 500 toneladas de droga, acciones que, según las autoridades, impactan directamente en la operación de grupos delictivos.

Como parte de los operativos coordinados entre el Ejército Mexicano y la Secretaría de Marina, se desmantelaron 2 mil 330 laboratorios clandestinos destinados a la producción de metanfetaminas. Además, en labores marítimas, se aseguraron más de 62 toneladas de cocaína en altamar durante la actual administración.

En materia de prevención, el titular de la SSPC destacó los avances de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, implementada desde el 6 de julio de 2025. A través del número de denuncia 089, se han atendido más de 180 mil llamadas, logrando evitar el 88.6 por ciento de los intentos de extorsión gracias a la intervención oportuna de operadores. También se reportaron más de 20 mil casos consumados, que derivaron en la apertura de 6 mil 821 carpetas de investigación y la detención de mil 106 presuntos responsables en 24 entidades.

También, se anunció la creación de la Escuela para Mandos dentro de la Academia Nacional de Seguridad Pública, un proyecto sin precedentes que busca fortalecer la profesionalización de altos mandos en seguridad a nivel federal, estatal y municipal. Esta iniciativa tiene como propósito formar perfiles capacitados en áreas operativas, de inteligencia e investigación, con enfoque en la atención integral de la violencia.

Por su parte, la titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Marcela Figueroa Franco, detalló que el promedio diario de homicidios también registró una reducción del 41 por ciento entre septiembre de 2024 y marzo de 2026, posicionando a marzo de este año como el mes con menor incidencia desde 2016.

En cuanto a otros delitos, se reportó una disminución del 52 por ciento en ilícitos de alto impacto respecto a 2018, destacando el robo de vehículo con violencia como uno de los rubros con mayor baja, al reducirse en más del 56 por ciento.