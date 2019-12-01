Se forma "Vance" en el Pacífico; ciclón permanece lejos de las costas mexicanas

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 20:38:11

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2026.- La tormenta tropical "Vance" se formó este miércoles 21 de octubre en el océano Pacífico y, debido a su ubicación y trayectoria, hasta el momento no representa una afectación directa para el territorio mexicano, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema meteorológico surgió tras el fortalecimiento de la depresión tropical Veintidós-E y se localizó a 835 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a mil 170 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Vance registra vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de hasta 85 kilómetros por hora, mientras avanza hacia el oeste a una velocidad de 11 kilómetros por hora.

Aunque el fenómeno se mantiene alejado de las costas nacionales, las autoridades meteorológicas continúan con el seguimiento de su evolución y trayectoria ante la posibilidad de que incremente su intensidad durante los próximos días.

Por ahora, no se reportan afectaciones en México relacionadas con este ciclón; sin embargo, se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales sobre las condiciones meteorológicas en el Pacífico.