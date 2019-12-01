Se forma "Vance" en el Pacífico; ciclón permanece lejos de las costas mexicanas

Se forma "Vance" en el Pacífico; ciclón permanece lejos de las costas mexicanas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 21 de Octubre de 2026 a las 20:38:11
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 21 de octubre de 2026.- La tormenta tropical "Vance" se formó este miércoles 21 de octubre en el océano Pacífico y, debido a su ubicación y trayectoria, hasta el momento no representa una afectación directa para el territorio mexicano, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El sistema meteorológico surgió tras el fortalecimiento de la depresión tropical Veintidós-E y se localizó a 835 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a mil 170 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.

Vance registra vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, con rachas de hasta 85 kilómetros por hora, mientras avanza hacia el oeste a una velocidad de 11 kilómetros por hora.

Aunque el fenómeno se mantiene alejado de las costas nacionales, las autoridades meteorológicas continúan con el seguimiento de su evolución y trayectoria ante la posibilidad de que incremente su intensidad durante los próximos días.

Por ahora, no se reportan afectaciones en México relacionadas con este ciclón; sin embargo, se recomienda mantenerse atento a los avisos oficiales sobre las condiciones meteorológicas en el Pacífico.

Más información de la categoria
Muere turista de la CDMX tras ser arrastrado por la corriente en playa de Tamaulipas
Golpe al crimen internacional en Cancún, Quintana Roo: Marina captura a jefe de banda de motociclistas que opera en Norteamérica
Detienen a tres personas y aseguran estupefacientes durante cateo en la colonia Primo Tapia Oriente en Morelia, Michoacán
Combate al huachicol suma más de 2 mil 500 detenidos y 173.7 millones de litros asegurados
Más información de la categoria
Noche de Muertos en Janitzio tendrá altares monumentales y actividades tradicionales
Golpe al crimen internacional en Cancún, Quintana Roo: Marina captura a jefe de banda de motociclistas que opera en Norteamérica
Jesús Mora defiende a Luis Navarro ante señalamientos de presunto enriquecimiento ilícito
Detienen a tres personas y aseguran estupefacientes durante cateo en la colonia Primo Tapia Oriente en Morelia, Michoacán