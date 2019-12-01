Se forma la tormenta tropical 'Raymond' en las costas de Guerrero y Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 14:41:18

Ciudad de México, a 9 de octubre 2025.- La depresión tropical Diecisiete-E evolucionó y se convirtió en la tormenta tropical ‘Raymond’ al sur-suroeste de Técpan de Galeana, Guerrero.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el ciclón se desplaza hacia el oeste-noroeste y presenta vientos máximos sostenidos de 75 km/h y rachas de 95 km/h.

Además, pronosticó que el meteoro ocasionará lluvias torrenciales en Guerrero y Michoacán; así como lluvias intensas en Oaxaca; muy fuertes en Colima y fuertes en Jalisco.

De igual forma, advirtió que también se esperan fuertes vientos en las costas de Michoacán, Guerrero, Jalisco, Colima y Oaxaca.

El pronóstico meteorológico prevé que ‘Raymond’ se debilite a depresión tropical el sábado 11 de octubre.