Se forma la depresión tropical Doce-E en el Océano Pacífico
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 22:53:28
Ciudad de México, a 1 de septiembre de 2025.- De acuerdo a información de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se formó la depresión tropical Doce-E en el Océano Pacífico.

Dicho fenómeno meteorológicos, se localiza a 230 kilómetros al sur-suroeste de Manzanillo, Colima, y a 240 kilómetros al oeste-suroeste de Punta San Telmo, Michoacán, con vientos sostenidos de 55 km/h y rachas de hasta 75 km/h, avanzando hacia el oeste-noroeste a una velocidad de 22 km/h.

Según el pronóstico, esta depresión ocasionará lluvias intensas en costas de Jalisco Colima y Michoacán; lluvias muy fuertes en costas de Guerrero; y vientos Vientos de 30 a 40 km/h, con rachas de hasta 70 km/h, además de oleaje de 2 a 3 metros en los litorales de los cuatro estados mencionados.

Por ello, las autoridades piden a la población mantenerse alerta y tomar precauciones ante posibles deslaves, incremento en ríos y arroyos, inundaciones en zonas bajas, así como oleaje alto.

 

