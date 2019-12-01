Se están cerrando filiales de Pemex que “no tenían sentido”, informa Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Diciembre de 2025 a las 13:47:13
Ciudad de México, a 16 de diciembre 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo informó que se les dio cierre a algunas filiales de Petróleos Mexicanos porque “no tienen sentido”.

“Pemex tiene filiales, tanto en la ley anterior como las leyes actuales, de hecho se abrieron durante todo el periodo ya de Peña 30 y tantas filiales. Ahora Pemex, lo que está haciendo es cerrar algunas filiales que no tienen sentido (...). Estamos buscando disminuir, pero hay algunas que no se pueden quitar porque le ayudan a Pemex”, dijo la jefa del Ejecutivo federal.

Además, durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana mencionó que filiales como Gasolinas Bienestar, creadas en el gobierno del expresidente Andés Manuel López Obrador, no están fuera de la ley.

Asimismo, destacó que comunidades rurales o indígenas tienen Gasolineras del Bienestar para ayudarles en la distribución de gasolina y de diesel.

De igual forma, comentó: “también pues les da un ingreso a las comunidades… Esto se creó con el presidente López Obrador, está filial que ayuda a las comunidades”.

Por otra parte, sobre el envío de combustible a Cuba, la gobernante mencionó que no hay problema en que se conozca la información porque todas las filiales están obligadas por la Ley de Transparencia a dar su comunicación. En adición, la presidenta Sheinbaum reconoció que es ayuda humanitaria para la isla caribeña.

