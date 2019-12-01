Se esperan lluvias y chubascos en el oriente y sureste del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 23 de Diciembre de 2025 a las 07:30:20

Ciudad de México, a 23 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que un canal de baja presión sobre el oriente y el sureste del país originará chubascos y lluvias puntuales fuertes en las mencionadas regiones.

También se esperan lluvias en el centro y sur de México, así como lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Tabasco (sur), Chiapas (norte) y Quintana Roo (norte y centro).

Pronóstico de lluvias para el 23 de diciembre de 2025:

Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tabasco (sur), Chiapas (norte) y Quintana Roo (norte y centro).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca, Campeche y Yucatán.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte), Estado de México y Veracruz (Huasteca Alta, Nautla y Capital).

Aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos y Ciudad de México.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (costa e istmo).

De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este martes: