Se esperan lluvias y chubascos en el oriente y sureste del país

Ciudad de México, a 23 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que un canal de baja presión sobre el oriente y el sureste del país originará chubascos y lluvias puntuales fuertes en las mencionadas regiones.
También se esperan lluvias en el centro y sur de México, así como lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Tabasco (sur), Chiapas (norte) y Quintana Roo (norte y centro).
Pronóstico de lluvias para el 23 de diciembre de 2025:
Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Tabasco (sur), Chiapas (norte) y Quintana Roo (norte y centro).
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California, Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Sotavento, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Oaxaca, Campeche y Yucatán.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo (Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (Sierra Norte), Estado de México y Veracruz (Huasteca Alta, Nautla y Capital).
Aisladas (0.1 a 5 mm): Guanajuato, Michoacán, Guerrero, Morelos y Ciudad de México.
Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:
De 35 a 40 °C: Sonora (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco (costa), Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa e istmo) y Chiapas (costa e istmo).
De 30 a 35 °C: Baja California Sur, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
Pronóstico de temperaturas mínimas para este martes:
De -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Chihuahua y Durango.
De -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
De 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Veracruz y Oaxaca.