Se esperan lluvias fuertes y calor en gran parte del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Agosto de 2025 a las 07:06:00

Ciudad de México, a 19 de agosto 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el monzón mexicano ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Sonora y Chihuahua; puntuales fuertes en Nayarit y Durango; y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, todas con descargas eléctricas.

Por otra parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central generará lluvias puntuales intensas en Oaxaca; puntuales muy fuertes en Veracruz y Guerrero y Michoacán; puntuales fuertes en Puebla, Morelos y Estado de México; chubascos en San Luis Potosí, Tlaxcala y Ciudad de México; y lluvias aisladas en zonas de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas.

De igual forma, se prevén lluvias puntuales intensas en Chiapas y puntuales fuertes en Campeche y Tabasco, debido a un canal de baja presión y la entrada de aire húmedo del mar Caribe en el sureste mexicano.

Pronóstico de lluvias para el 19 de agosto:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (oeste) y Chiapas (oeste).

Oaxaca (oeste) y Chiapas (oeste). Fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.

Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Tabasco y Campeche.

Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Tabasco y Campeche. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí, Tlaxcala y Cuidad de México.

Baja California Sur, San Luis Potosí, Tlaxcala y Cuidad de México. Aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.

