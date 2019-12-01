Se esperan lluvias fuertes y calor en gran parte del país

Ciudad de México, a 19 de agosto 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el monzón mexicano ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Sinaloa, Sonora y Chihuahua; puntuales fuertes en Nayarit y Durango; y lluvias con intervalos de chubascos en Baja California Sur, todas con descargas eléctricas.
Por otra parte, un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central generará lluvias puntuales intensas en Oaxaca; puntuales muy fuertes en Veracruz y Guerrero y Michoacán; puntuales fuertes en Puebla, Morelos y Estado de México; chubascos en San Luis Potosí, Tlaxcala y Ciudad de México; y lluvias aisladas en zonas de Hidalgo, Querétaro, Guanajuato y Zacatecas.
De igual forma, se prevén lluvias puntuales intensas en Chiapas y puntuales fuertes en Campeche y Tabasco, debido a un canal de baja presión y la entrada de aire húmedo del mar Caribe en el sureste mexicano.
Pronóstico de lluvias para el 19 de agosto:
- Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Oaxaca (oeste) y Chiapas (oeste).
- Fuertes a puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Michoacán, Guerrero, Veracruz, Yucatán y Quintana Roo.
- Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Coahuila, Nuevo León, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Estado de México, Morelos, Puebla, Tamaulipas, Tabasco y Campeche.
- Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí, Tlaxcala y Cuidad de México.
- Aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.
Temperaturas máximas para hoy:
- Superiores a 45 °C: Baja California (noreste).
- De 40 a 45 °C: Sonora, Sinaloa (norte), Chihuahua (noreste), Coahuila (noreste), Nuevo León (este) y Tamaulipas (oeste).
- De 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango, Zacatecas (sur), San Luis Potosí (centro y este), Nayarit, Jalisco, Michoacán (suroeste), Querétaro (norte), Hidalgo (noreste), Puebla (norte y suroeste), Guerrero, Oaxaca, Chiapas (suroeste), Veracruz, Tabasco (este), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
- De 30 a 35 °C: Aguascalientes (sur y oeste), Colima, Guanajuato (sur y noreste) y Morelos (centro y sur).