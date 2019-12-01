Se esperan lluvias fuertes en gran parte del país

Se esperan lluvias fuertes en gran parte del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Septiembre de 2025 a las 07:16:39
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 1 de septiembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el monzón mexicano en combinación con inestabilidad atmosférica, propiciará lluvias puntuales intensas en Chihuahua, Sinaloa y Nayarit; muy fuertes en Sonora y Durango; así como chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Baja California. Todas las precipitaciones con descargas eléctricas.

De igual forma, la onda tropical 29 sobre el occidente del territorio originará lluvias fuertes a muy fuertes con descargas eléctricas y posibles granizadas en las regiones mencionadas, además del sur de la República Mexicana.

Pronóstico de lluvias para este 1 de septiembre:

  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chihuahua (centro), Sinaloa (centro y sur) y Nayarit.
  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Jalisco, Colima, Michoacán (costa), Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Tabasco, Campeche y Yucatán.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Zacatecas, Aguascalientes y Quintana Roo.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:              

  • Superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste).
  • De 40 a 45 °C: Baja California Sur.
  • De 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.
  • de 30 a 35 °C: Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste) y Morelos.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Balean a un hombre en fraccionamiento Camponubes de Morelia, Michoacán; resultó herido
Aprehenden en Morelia, Michoacán a presunto responsable de homicidio
Ultiman a tres personas en las inmediaciones de una marisquería en Tlalnepantla, Estado de México
En Parácuaro, Michoacán: Adolescente resulta herido al dispararse por accidente
Más información de la categoria
Capos de Michoacán enfrentan cadena perpetua en EEUU: Trump ofrece 485 millones de pesos; en México solo 100 mil
Ultiman a tres personas en las inmediaciones de una marisquería en Tlalnepantla, Estado de México
Bloqueo en la carretera Apatzingán - Tepalcatepec moviliza a las autoridades de Michoacán 
Se registra ataque armado en la inmediaciones de supermercado en Morelia, Michoacán, hay un herido y dos detenidos
Comentarios