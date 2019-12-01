Se esperan lluvias fuertes en el sur del país

Se esperan lluvias fuertes en el sur del país
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 07:24:47
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 2 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Guerrero provocará lluvias puntuales en dicho estado.

De igual forma, se esperan lluvias muy fuertes en Michoacán, Colima y Nayarit, además de precipitaciones fuertes en Jalisco, e intervalos de chubascos en Sinaloa.

Mientras tanto, un canal de baja presión mantendrá las lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz; y puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

Pronóstico de lluvias para el 2 de octubre:

  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este), Oaxaca (norte, oeste y este), Chiapas (norte, sur y este), Tabasco (sur y este) y Veracruz (sur).
  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Estado de México.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Querétaro, Morelos, Tlaxcala y Ciudad de México.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas y Guanajuato.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 40 a 45 °C: Sinaloa (norte).
  • De 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Coahuila (noreste), Durango (noroeste), Nayarit, Michoacán, Oaxaca (sureste) y Campeche.
  • De 30 a 35 °C: Nuevo León, San Luis Potosí (este), Jalisco, Colima, Morelos (sur), Puebla (norte y suroeste), Guerrero, Chiapas, Tamaulipas, Veracruz, Tabasco, Yucatán y Quintana Roo.
Noventa Grados
Más información de la categoria
Investiga la FGJ posible extorsión en el caso del homicidio del estilista Micky ocurrido en CDMX
Ultiman a menor de edad embarazada, en calles de Tepito
Cae presunto feminicida de Alma Elena en Puebla; su cuerpo fue encontrado el pasado mes de agosto en la CDMX
Localizan cuerpo sin vida de un menor en Nayarit que fue arrastrado por la corriente de un río en Durango
Más información de la categoria
Cae presunto feminicida de Alma Elena en Puebla; su cuerpo fue encontrado el pasado mes de agosto en la CDMX
Senado aprueba reforma a la Ley de Amparo de Sheinbaum
Revientan campamento del crimen en Zamora, Michoacán; Policías y militares abaten a tres sujetos y detienen a cuatro más
Venezolanos dispuestos a matar y morir por cárteles en Michoacán: tres detenidos en una semana en poder de armas y tras balaceras que dejaron un soldado muerto
Comentarios