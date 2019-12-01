Se esperan lluvias fuertes en el sur del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 2 de Octubre de 2025 a las 07:24:47

Ciudad de México, a 2 de octubre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), pronosticó que una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico al sur de Guerrero provocará lluvias puntuales en dicho estado.

De igual forma, se esperan lluvias muy fuertes en Michoacán, Colima y Nayarit, además de precipitaciones fuertes en Jalisco, e intervalos de chubascos en Sinaloa.

Mientras tanto, un canal de baja presión mantendrá las lluvias puntuales intensas en Oaxaca, Chiapas, Tabasco y Veracruz; y puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

Pronóstico de lluvias para el 2 de octubre:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Guerrero (este), Oaxaca (norte, oeste y este), Chiapas (norte, sur y este), Tabasco (sur y este) y Veracruz (sur).

Guerrero (este), Oaxaca (norte, oeste y este), Chiapas (norte, sur y este), Tabasco (sur y este) y Veracruz (sur). Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nayarit, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Nayarit, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Estado de México.

Jalisco, Puebla, San Luis Potosí, Hidalgo y Estado de México. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Querétaro, Morelos, Tlaxcala y Ciudad de México.

Sinaloa, Durango, Tamaulipas, Querétaro, Morelos, Tlaxcala y Ciudad de México. Aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Zacatecas y Guanajuato.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy: