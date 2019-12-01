Se esperan lluvias fuertes en casi todo el país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 24 de Septiembre de 2025 a las 07:15:18
Ciudad de México, a 24 de septiembre 2025.- El Sistema Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó que el monzón mexicano ocasionará lluvias puntuales intensas en Nayarit; puntuales muy fuertes en Sinaloa; puntuales fuertes en Sonora y Durango; chubascos en Baja California Sur y lluvias aisladas en zonas de Baja California.

De igual forma, el frente frío 4 generará lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila; y puntuales fuertes en Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas, acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo, así como rachas de viento de 50 a 70 km/h y posible formación de torbellinos en dichos estados.

Mientras tanto, un canal de baja presión originará lluvias puntuales muy fuertes en Puebla, Morelos, Estado de México y San Luis Potosí; puntuales fuertes en Tabasco, Tlaxcala, Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro y Guanajuato; chubascos en Zacatecas, así como lluvias aisladas en Aguascalientes.

Pronóstico de lluvias para el 24 de septiembre:

  • Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Nayarit, Jalisco (oeste), Guerrero (norte, oeste y costa) y Oaxaca (norte y oeste).
  • Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa, Coahuila, San Luis Potosí, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche y Yucatán.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora, Chihuahua, Nuevo León, Durango, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Ciudad de México, Tamaulipas, Tabasco y Quintana Roo.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur y Zacatecas.
  • Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California y Aguascalientes.

Pronóstico de temperaturas máximas para hoy:

  • De 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (centro), Sonora (oeste y centro) y Sinaloa (norte).
  • De 35 a 40 °C: Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango, Colima, Michoacán, Oaxaca, Tamaulipas, Veracruz (sur), Tabasco, Campeche y Yucatán.
  • De 30 a 35 °C: Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Nayarit, Jalisco, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Morelos, Guerrero, Chiapas, y Quintana Roo.
