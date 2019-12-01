Se escapa tigre de bengala de Parque de Xicotepec, Puebla tras fuertes lluvias

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 10 de Octubre de 2025 a las 22:44:27

Xicotepec, Puebla, a 10 de octubre de 2025.- Ante las fuertes lluvias que se han registrado en las últimas horas en el estado de Puebla, un tigre de bengala se escapó del Parque Animalia, el cual está ubicado en el municipio de Xicotepec.

Ante esta situación, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), pidió a la población mantenerse alertas, además de que eviten acercarse, intentar atrapar y/o herir al felino.

También exhortaron para que en caso de que lo vean, llamen inmediatamente al 911, debido a que ya hay un equipo de veterinarios especializados, que en coordinación con elementos de la Marina y personal de seguridad del municipio y del estado, ya se encuentran buscándolo.

A través de un comunicado, señalaron que por las fuertes lluvias que han azotado a la entidad en la Sierra Norte, el recinto tuvo graves daños que ocasionaron que se fugaran varios ejemplares que se encontraban resguardados en el lugar.

Pero, aseguraron que ya todos fueron capturados, excepto el tigre de bengala, que aún sigue siendo buscado.