Se detiene desfogue de presa de Cointzio: Conagua

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 3 de Septiembre de 2025 a las 12:07:51
Morelia, Michoacán, 3 de septiembre de 2025.- Desde las 11 horas de este miércoles, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detuvo el desfogue preventivo de la presa de Cointzio, iniciado el pasado 29 de agosto. 

El titular de la Conagua en Michoacán, Roberto Arias Reyes, informó que se cerraron las compuertas ante la disminución de las lluvias y el nivel del río Grande de Morelia.

Recordó que el desfogue preventivo de cinco metros cúbicos por segundo, no representó riesgo alguno para la población que vive en las colonias aledañas al río Grande. 

Arias Reyes hizo un llamado a la ciudadanía a mantenerse atenta a la información difundida a través de los canales oficiales de la Conagua y las autoridades competentes.

