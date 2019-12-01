Se desploma techo en hospital de Ixtapaluca, Estado de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 8 de Agosto de 2025 a las 08:52:06
Ixtapaluca, Estado de México, 8 de agosto del 2025.- Un tramo del techo en el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, Estado de México, colapsó el miércoles; el incidente fue difundido en redes sociales y habría sido provocado por una fuga de agua en el sistema de aire acondicionado.

De acuerdo con el personal del hospital, la situación fue controlada de manera inmediata y el área afectada fue reparada.

A través de un comunicado, la institución informó que no hubo personas lesionadas y que los pacientes que se encontraban en esa zona fueron trasladados a otro espacio, dondereciben atención médica con normalidad.

También se aclaró que el agua que causó el daño no era residual, sino parte del sistema de ventilación del hospital.

El hecho ocurrió mientras en la región se han registrado lluvias intensas en los últimos días, aunque no deja de ser increíble que una obra de máxima importancia como un hospital sea tan endeble ante las condiciones meteorológicas.

