Se compromete Claudia Sheinbaum a encontrar a todos los mineros de Pasta de Conchos

San Juan de Sabinas, Coahuila, a 16 de mayo de 2025.- La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que Pasta de Conchos es una herida en el corazón de México que, con el trabajo de todas y todos, se está sanando. Por ello se comprometió a que, durante su administración, se realizarán todos los esfuerzos necesarios para localizar los cuerpos de los mineros que aún no han sido recuperados, ya que actualmente, de 63 mineros, se han localizado 21 e identificado 13.



“Hay veces que, y ese es el caso de Pasta de Conchos, que la herida no es solamente para las familias, sino es una herida en el corazón de México y esa herida la estamos sanando poco a poco entre todas y todos y eso nos va a permitir siempre salir adelante”, expresó durante un encuentro con familiares de los mineros en la zona.



Recordó que la reparación integral del daño comenzó en el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que en su administración continuarán los trabajos para hacer justicia, recuperar la dignidad y reivindicar a todos los mineros de esta región carbonífera tras los hechos ocurridos el 19 de febrero del 2006, por lo que regresará en seis meses para dar seguimiento a los avances en las labores.



“No nos vamos a ir de aquí hasta que encontremos a los 63 mineros, eso ténganlo por seguro, mientras yo sea Presidenta aquí vamos a estar y si nos reciben cada 6 meses vamos a estar hasta que encontremos a los 63 mineros”, reiteró.



Anunció que, junto al gobernador del estado, Manolo Jiménez Salinas, se implementará un Programa de Reactivación Económica, mediante el cual se instalarán actividades que no necesariamente estén vinculadas a la minería, tal como industriales, manufactureras y de servicio, con el objetivo de generar bienestar en la zona. Además, se realizarán acciones de repavimentación y de infraestructura hídrica.



Informó que el caso legal con la empresa Altos Hornos de México (AHMSA) se encuentra en la última fase, por lo que espera brindar una actualización sobre el tema en su próxima visita, con el objetivo de lograr justicia para las y los trabajadores afectados por el cierre de operaciones de dicha empresa.



El secretario de Trabajo y Previsión Social, Marath Baruch Bolaños López, precisó que, en las últimas jornadas se han rescatado restos que, según análisis preliminares, corresponderían a al menos 7 mineros más, y se han localizado los restos de un minero adicional en proceso de recuperación, para sumar, con los 13 mineros ya identificados y entregados a sus familiares, un total de 21. También informó que se tiene un 35.8 por ciento de avance de trabajos y del 33 por ciento en la recuperación de los 63 restos de mineros.



Entre los apoyos brindados a las familias, destacó: la entrega de un complemento a las pensiones de viudez, de orfandad y a descendientes con discapacidad por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) y con ello incrementar el monto al salario mínimo general de 8 mil 364 pesos. Además, del acompañamiento en el procedimiento de actualización de las actas de defunción, con ello, hasta el momento se han iniciado dos, cuatro están en proceso y siete que están iniciando. Y finalmente el proceso de entrega digna que junto a la Fiscalía General de la República (FGR) se ofrece transporte y en colaboración de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social se brinda la opción de hospedaje sin costo.



La Directora General de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Esther Calleja Alor, informó que, como un acto humanitario de justicia social, desde hace cinco años un equipo de trabajo ha realizado acciones que han permitido un acceso subterráneo seguro para realizar acciones con las que ya se lleva un 38 por ciento de avance, tales como:



* La extracción de 220 mil toneladas de material, lo que es equivalente a nueve veces el peso de la Torre Latinoamericana de la Ciudad de México.

* Obras como: dos lumbreras de 160 metros de profundidad con sus respectivas galerías de aproximación subterránea, con lo que se conecta la red de túneles ya existente en las minas; así como dos rampas de mil 24 metros de longitud cada una.

* Implementación de un sistema de bombeo permanente con el que se han extraído 200 millones de litros de agua.

* Instalación de sistemas de ventilación y monitoreo para el control de gas metano, con los que se ha logrado reducir esta sustancia a 0.4 por ciento garantizando atmósferas seguras para las labores.



Los familiares de los mineros de Pasta de Conchos agradecieron a la Presidenta por la continuidad en los trabajos de recuperación de sus familiares. “Hemos comenzado a cerrar una herida que llevaba más de dos décadas abierta”, expresó Hugo Alberto Ramírez Zamarrón, hijo de uno de los mineros.



El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, agradeció en nombre de todo el pueblo coahuilense por el apoyo que la Presidenta ha brindado a esta zona y aseveró que han hecho un gran equipo.



La Presidenta de México estuvo acompañada de la coordinadora nacional de Protección Civil, Laura Velázquez Alzúa; el secretario técnico de la Presidencia y coordinador de Programas para el Bienestar, Carlos Torres Rosas; la coordinadora general de Asuntos Intergubernamentales y Participación Social de la Presidencia de la República, Leticia Ramírez Amaya y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoé Robledo Aburto. Así como los familiares Tomasita Martínez Almaguer y María Guadalupe Hernández Leyva.