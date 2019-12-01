Se activa Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes en todas las alcaldías de la Ciudad de México

Se activa Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes en todas las alcaldías de la Ciudad de México
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 21:59:51
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Ciudad de México, 11 de octubre de 2026.- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que se activa Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes para esta noche y madrugada, en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros (mm) entre las 20:55 horas del domingo 11 de octubre y las 01:00 horas del lunes 12 de octubre.

Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje.

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

Mantente informado a través de nuestras cuentas oficiales de redes sociales; X (antes Twitter) @SGIRPC_CDMX y Facebook @SGIRPCCDMX; visítanos también en nuestro sitio web en www.proteccioncivil.cdmx.gob.mx.

 

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