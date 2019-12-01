Se activa Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes en todas las alcaldías de la Ciudad de México

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Octubre de 2026 a las 21:59:51

Ciudad de México, 11 de octubre de 2026.- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) informa que se activa Alerta Amarilla por intensificación de lluvias fuertes para esta noche y madrugada, en las demarcaciones: Álvaro Obregón, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Iztapalapa, Magdalena Contreras, Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco.

Se pronostica lluvia de entre 15 y 29 milímetros (mm) entre las 20:55 horas del domingo 11 de octubre y las 01:00 horas del lunes 12 de octubre.

Por ello se recomienda a la población portar paraguas o impermeable y no arrojar grasas o basura en el drenaje.

Barrer coladeras y mantenerlas libres de basura u objetos que las obstruyan; no verter grasas en el drenaje.

Evitar transitar por caminos con encharcamientos o inundados; conducir con precaución, ya que se pueden hallar restos de árboles u objetos arrastrados o derribados.

Además, apartarse de lugares próximos a muros, árboles, cables de luz y espectaculares en visible riesgo de caer.

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