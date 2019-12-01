SCJN valida exclusividad del Estado en la explotación de litio; desestima recurso de la oposición

Ciudad de México, a 25 de marzo 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la reforma del 2022 a la Ley Minera, la cual estableció al litio como patrimonio de la nación y reservó su exploración y explotación exclusivamente al Estado.

Además, la Primera Sala del Máximo Tribunal concluyó que no requiere consulta previa a pueblos indígenas y afroamexicanos, al tratarse de una norma general sin impacto directo.

Las y los magistrados tomaron dicha determinación por unanimidad, por lo que desestimaron la acción de inconstitucionalidad 78/2022 promovida por una minoría de senadores de oposición, al indicar que era infundada porque no vulnera el parámetro de regularidad constitucional.

La ponente del proyecto, Sara Irene Herrerías Guerra, señaló que los argumentos de los legisladores quedaron sin sustento tras la reforma constitucional del 31 de octubre de 2024, que incorporó expresamente a este recurso como área estratégica en los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución y prohibió el otorgamiento de concesiones a particulares.

Por lo anterior, la Corte avaló los ar­tículos 1, 5 bis y 10 de la Ley Minera, que reservan al Estado la exploración, explotación y aprovechamiento del litio, prohíben otorgar concesiones a particulares, declaran como zonas de reserva minera los yacimientos de este metal y prevén la creación de un organismo público descentralizado para su gestión.

Igualmente, sostuvo que la clasificación de yacimientos de litio como zonas de reserva minera es acorde con los principios de legalidad y seguridad jurídica, ya que su aplicación debe realizarse conforme a los procedimientos previstos en la Ley Minera y su reglamento, los cuales exigen sustento técnico y la intervención del Servicio Geológico Mexicano.