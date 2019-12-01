SCJN cierra su ciclo "con racismo", asevera Sheinbaum tras amparo a Lorenzo Córdova

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Agosto de 2025 a las 09:46:56
Ciudad de México, a 7 de agosto 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseveró que la saliente Suprema Corte de Justicia de la Nación cierra su ciclo “con una acción que promueve el racismo”.

Lo anterior lo declaró la gobernante luego de que la Segunda Sala del organismo aprobó un amparo al ex consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana criticó que se le diera la protección jurídica al ex funcionario del organismo autónomo electoral.

“Ellos dicen que es para protección de la persona, pero lo cierto es que era un servidor público en su momento”, puntualizó la jefa del Ejecutivo federal ante medios de comunicación presentes en Palacio Nacional.

