SAT y CONCANACO unen esfuerzos para fortalecer la cultura contributiva

Ciudad de México, a 10 de febrero de 2026.- En un marco de diálogo y colaboración, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (CONCANACO SERVYTUR) sostuvieron una reunión de trabajo, a fin de identificar áreas de oportunidad que permitan continuar con el fortalecimiento de la cultura contributiva en el país.

Durante el encuentro, encabezado por el jefe del SAT, Antonio Martínez Dagnino, y el presidente de dicha organización empresarial, Octavio de la Torre de Stéffano, también se abordó la importancia de apoyar la consolidación del Régimen Simplificado de Confianza (RESICO) y la política de simplificación de trámites, en beneficio de las y los contribuyentes.



Asimismo, se destacaron los avances que se han alcanzado en estos temas, lo que ha permitido no solo fortalecer la recaudación, sino también generar una nueva cultura contributiva que fomenta el cumplimiento voluntario.



La CONCANACO SERVYTUR ratificó su compromiso de reforzar la coordinación con el SAT, a fin de brindar orientación, impulsar campañas de cultura contributiva y acompañar adecuadamente a los contribuyentes.

Asistieron a la reunión, por parte del SAT, la administradora general de Auditoría Fiscal Federal, Amelia Guadalupe De León Ortega; el administrador general Jurídico, Ricardo Carrasco Varona; el administrador general de Auditoría de Comercio Exterior, Erick Jiménez Reyes, así como René Guzmán García, administrador central de Servicios Tributarios al Contribuyente.

Por parte de la Confederación estuvieron Jessica Morales Portano, jefa de oficina; María Fernanda Valdez Lerma, directora de Turismo; Marco Tulio García Espinosa, síndico CANACO GAM, y Alfredo Gómez Coss, síndico CANACO León.

Con estos encuentros, el SAT reafirma su política de puertas abiertas y de diálogo con los diferentes sectores para continuar con el impulso y la consolidación de una nueva cultura contributiva en beneficio de la nación.