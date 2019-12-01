SAT llevará servicios gratuitos y sin cita a 24 estados

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Noviembre de 2026 a las 10:45:32

Ciudad de México, a 9 de noviembre 2026.- Como parte de las acciones para ampliar la cobertura de atención y facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, el Servicio de Administración Tributaria (SAT), encabezado por Antonio Martínez Dagnino, desplegará del 9 al 13 de noviembre el programa Oficina Móvil en 48 municipios de 24 entidades federativas.

Durante esta jornada de cinco días, se prevé una meta de atención de 8 mil 595 personas y la realización de 15 mil 026 trámites, de manera gratuita y sin cita previa. La atención se brindará de lunes a jueves, de 9:00 a 17:00 horas, y el viernes, de 9:00 a 15:00 horas; las personas interesadas pueden consultar las ubicaciones de los módulos en el Portal del SAT .

Con el apoyo de los gobiernos estatales y municipales, esta iniciativa acerca los servicios fiscales a más comunidades, facilita el cumplimiento de las obligaciones tributarias e impulsa la formalidad, la economía local y una nueva cultura contributiva.

Baja California. El 9 al 13 de noviembre el módulo itinerante del SAT estará en el Centro de Atención Integral para Trabajadores Agrícolas de San Quintín, que se ubica en calle Paseo de los Esposos núm. 114, Col. Nueva Era.

Ciudad de México. En el Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, ubicado en la calle Montes Urales núm. 800, Col. Lomas Virreyes, alcaldía Miguel Hidalgo. La Oficina Móvil del SAT estará del 9 al 11 de noviembre.

Coahuila. El 10 de noviembre, el módulo itinerante del SAT estará en el Ayuntamiento del municipio de Morelos, ubicado en calle Juárez núm. 306. Col. Morelos Centro.

Estado de México. La Universidad Autónoma Metropolitana - Unidad Académica Lerma, recibirá el 12 de noviembre una Oficina Móvil del SAT. La atención se dará en Av. De las Garzas núm. 10. Col. El Panteón.

Guerrero. El 12 de noviembre recibirá un módulo itinerante del SAT la Facultad de Derecho de Acapulco de la Universidad Autónoma de Guerrero, ubicado en la calle Paseo de la Cañada, núm. 22. Col. Alta Progreso.

Puebla. En el municipio de Cuyoaco, el módulo itinerante del SAT estará del 9 al 11 de noviembre en la calle Cuauhtémoc S/N. Col. San Andrés Payuca.

San Luis Potosí. En el Ayuntamiento del municipio de San Ciro Acosta, del 9 al 13 de noviembre, la Oficina Móvil del SAT se instalará en la calle Barrio De San José S/N. Col. San Ciro de Acosta Centro. El horario de atención del viernes será de 8:00 a 15:00 horas.

Tamaulipas. Del 9 al 13 de noviembre en el municipio de Aldama, el módulo itinerante del SAT se ubicará en Calle Independencia. Núm. 101, Colonia Centro.

Zacatecas. En el Ayuntamiento del municipio de Juan Aldama ubicado en avenida Centenario Sur núm. 5. Col. Juan Aldama Centro, la Oficina Móvil del SAT estará del 9 al 13 de noviembre.

Morelos. Del 10 y 11 de noviembre, en las instalaciones de la Escuela de Estudios Superiores de Jojutla de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos se instalará un módulo de atención del SAT. Solo se brindará Constancia de Situación Fiscal y orientación fiscal.

Sinaloa. El 13 de noviembre, un módulo itinerante del SAT estará en el municipio de El Fuerte, donde se instalará en la calle 5 de Mayo S/N. Col. El Fuerte Centro.

Veracruz. La Oficina Móvil del SAT llegará del 10 al 12 de noviembre al municipio de Naranjos Amatlán, en la calle Justo Sierra núm. 32. Col. Naranjos Centro.

También, del 10 al 12 de noviembre, estará en la Facultad de Contaduría y Negocios de la Universidad Veracruzana. El módulo podrá ser localizado en Av. Juan Pablo II S/N. Col. Fraccionamiento Costa Verde. Boca del Río.

Asimismo, en el municipio de Perote se instalará el 11 y 12 de noviembre un módulo itinerante del SAT, en calle Francisco I Madero núm. 19, Col. Perote Centro.

Oficinas con horario diferido

Aguascalientes. En el Ayuntamiento del municipio de Tepezalá, ubicado en la Plaza Juárez S/N. Col. Tepezalá Centro, la Oficina Móvil del SAT estará el 10 y 11 de noviembre de 9:00 a 15:00 horas.

Baja California. Del 10 al 13 de noviembre de 9:00 a 16:00 horas, el módulo itinerante del SAT estará en la Coordinación de Fomento y Desarrollo Económico de Mexicali (FOMYDE) ubicado en Av. Reforma núm. 508, Col. Primera Sección.

Campeche. El 12 de noviembre, la unidad móvil del SAT participará en la Feria de Empleo Carmen 2026. Atenderá a las personas de 8:30 a 15:00 horas, en Av. Héroes del 21 de abril S/N. Col. Playa Norte.

Ciudad de México. En las instalaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana se instalará una Oficina Móvil del SAT, del 10 al 12 de noviembre de 9:00 a 16:00 horas, en Prolongación Canal de Miramontes, núm. 3855, Col. Rancho Los Colorines, alcaldía Tlalpan.

Estado de México. La Universidad Autónoma del Estado de México en la Unidad Cuautitlán Izcalli recibirá el 11 de noviembre un módulo itinerante del SAT, el cual dará servicio de 9:00 a 16:00 horas, en Av. de las Islas S/N. Col. Atlanta.

Coahuila. El 10 de noviembre, la Oficina Móvil del SAT estará de 9:00 a 16:00 horas en el municipio de Castaños ubicado en calle Hidalgo núm. 100. Col. Castaños Centro.

También, el 10 de noviembre, habrá un módulo de atención del SAT en la calle Miguel Hidalgo núm. 119, Col. San Buenaventura Centro, San Buenaventura. El horario de servicio será de 9:00 a 16:00 horas.

El 12 de noviembre, en las instalaciones de la Cámara de Comercio, Servicios y Turismo de Ciudad Acuña, ubicada en calle Hidalgo y Lerdo S/N. Col. Ciudad Acuña Centro, se instalará un módulo itinerante del SAT que dará atención a las personas de 9:00 a 16:00 horas.

El Instituto Tecnológico Superior de San Pedro de las Colonias recibirá el 12 de noviembre una Oficina Móvil del SAT, el cual dará servicio de 9:00 a 16:00 horas, en calzada del Tecnológico núm. 53. Col. El Tecnológico.

Chiapas. La Oficina Móvil dará servicio del 9 al 13 de noviembre, en el municipio de Escárcega. Estará instalada en Andador Luis Donaldo Colosio núm. 1, Col. Escárcega Centro.

Asimismo, del 9 al 13 de noviembre, en el municipio de Ocosingo, la Oficina Móvil se ubicará en la Avenida Primera Sur núm. 11, Col. Centro.

Chihuahua. El 9 y 10 de noviembre, en las instalaciones del Instituto y Colegio de Contadores Públicos de Cuauhtémoc llegará el módulo itinerante del SAT, ubicado en avenida Adolfo López Mateo núm. 1868, Col. Progreso.

Durango. La Oficina Móvil del SAT estará el 10 de noviembre de 9:00 a 14:00 horas en la Feria de Empleo: Más Oportunidades, realizada en la calle Sin Nombre núm. 304. Col. Fraccionamiento Los Remedios. En este espacio se brindará Constancia de Situación Fiscal y orientación fiscal.

Michoacán. En el municipio de Aquila, el módulo itinerante del SAT estará en la calle Independencia núm. 32, Col. Aquila. De lunes a jueves de 9:00 a 16:00 horas y el viernes de 9:00 a 15:00 horas.

El 10 de noviembre, la unidad móvil del SAT participará en la Feria del Bienestar Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que se realizará en el municipio de Contepec. Atenderá a las personas de 9:00 a 15:00 horas, en calle Plaza Principal S/N. Col. Primero.

Asimismo, el 11 de noviembre estará un módulo de atención en la Feria del Bienestar Plan Michoacán por la Paz y la Justicia en la comunidad de Cotija, el horario de atención será de 9:00 a 15:00 horas, en la calle San Juan del Barrio S/N. Col. El Madrigal. Nuevo Parangaricutiro.

El 12 de noviembre, en Tingüindín, participará la Oficina Móvil del SAT en la Feria del Bienestar Plan Michoacán realizada en Plaza Tacátzcuaro S/N. Col. Miguel Hidalgo. El horario de atención será de 9:00 a 15:00 horas

Morelos. El 11 de noviembre, la unidad móvil del SAT participará en la Feria del Empleo Cuernavaca 2026. Atenderá a las personas de 9:00 a 14:00 horas, en calle Plaza de Arma S/N. Col. Cuernavaca Centro.

Nayarit. En las instalaciones de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Tepic, ubicada en la calle San Luis Sur núm. 130, Col. Tepic Centro, la Oficina Móvil del SAT estará del 9 al 11 de noviembre de 8:00 a 16:00 horas.

Jalisco. Del 10 al 12 de noviembre en el municipio de Bolaños, el módulo itinerante del SAT ofrecerá servicio de 9:00 a 15:00 horas, en calle Palacio núm. 5. Col. Centro de Bolaños.

Oaxaca. El lunes 9 de noviembre, de 8:00 a 16:00 horas, un módulo de atención estará en el Centro de Fomento Económico para el Bienestar, ubicado en la calle Tuxpan núm. 111. Col. Barrio Espinal, municipio de Salina Cruz.

Asimismo, el viernes 13 de noviembre de 8:00 a 15:00 horas, estará la Oficina Móvil en las instalaciones de la Secretaría de Desarrollo Económico ubicada en la calle 2 de Abril y Calzada Madero, S/N. Col. Centro. Oaxaca de Juárez.

Puebla. En el Instituto de Estudios Superiores del Nororiente, ubicado en la calle Teacalco S/N. Col. Zacapoaxtla Centro, se instalará un módulo itinerante del SAT del 9 al 12 de noviembre de 9:00 a 15:00 horas.

Querétaro. Del 10 al 12 de noviembre, la Oficina Móvil estará en el municipio de Tequisquiapan, en la avenida Ezequiel Montes núm. 29. Col. Tequisquiapan Centro. El horario de servicio será de 9:00 a 16:00 horas.

Sinaloa. El 9 y 10 de noviembre de 9:00 a 16:00 horas, en el municipio de Eldorado, el módulo itinerante del SAT estará en la calle Mariana Escobedo S/N. Col. Eldorado Centro.

En el municipio de Choix, el 12 de noviembre, llega la Oficina Móvil del SAT de 9:00 a 16:00 horas, en Calle Benito Juárez núm. 5. Col. Choix Centro.

Sonora. El 9 de noviembre de 9:00 a 14:00 horas en la Comisaría Ejidal de Buaysiacobe estará la Oficina Móvil del SAT, ubicada en la calle Crisantino Buitimea y Morelos S/N. Etchojoa.

También, el 11 y 12 de noviembre habrá una Oficina Móvil en calle Corella S/N. Col. Arizpe Centro. El horario de atención será de 10:00 a 18:00 horas.

En la Escuela Secundaria #26. Prof. Eduardo W. Villa se instalará, el 12 de noviembre, un módulo itinerante del SAT, el servicio será de 8:00 a 19:00 horas, en calle Pino Suárez núm. 31. Col. Loma Sur. Baviácora.

Tamaulipas. En el Ayuntamiento del municipio de Gustavo Díaz Ordaz, el módulo itinerante del SAT se instalará del 9 al 13 de noviembre de 8:30 a 15:00 horas en calle Segunda S/N. Col. El Terrón.

El 11 de noviembre, se instalará un módulo itinerante del SAT en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la Facultad de Comercio y Administración de Tampico, ubicada en calle Centro Universitario Sur S/N. Col. Universidad Poniente. El horario de atención será de 9:00 a 16:00 horas.

De igual forma, en Nuevo Laredo se instalará el 11 y 12 de noviembre, una Oficina Móvil del SAT de 9:00 a 16:00 horas en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en la Facultad de Comercio, Administración y Ciencias Sociales, en calle Ayuntamiento Sur S/N. Col. Infonavit Fundadores.

Veracruz. Del 9 al 13 de noviembre, de 9:00 a 15:00 horas en el municipio de Isla, el módulo itinerante del SAT se ubicará en avenida 2 de abril núm. 247. Col. Isla Centro.

Yucatán. En el Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicado en la calle 131 X 42 y 44 núm. 999. Col. Serapio Rendón. Mérida, la Oficina Móvil del SAT estará del 9 al 13 de noviembre de 9:00 a 15:00 horas.