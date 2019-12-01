Salvador Sánchez Suárez asume Asuntos Internos: inicia una nueva era de rigor y disciplina en la Fiscalía de Michoacán con la salida del polémico Javier Ocampo

Morelia, Mich., a 1 de diciembre de 2025.— La Fiscalía General del Estado de Michoacán abrió una nueva etapa en su estructura interna con el nombramiento de Salvador Sánchez Suárez como titular de Asuntos Internos, en sustitución de Javier Ocampo. Su llegada representa, para diversos sectores institucionales, el arribo de un perfil con trayectoria sólida, formación jurídica integral y una reputación construida durante más de cuatro décadas dentro del ámbito penal, administrativo y de seguridad pública.

Con una carrera que comenzó en los años ochenta en la Facultad de Derecho de la UNAM —donde además fungió como profesor adjunto en garantías individuales, derecho constitucional y juicio de amparo—, Sánchez Suárez ha destacado como abogado penalista, asesor institucional y operador jurídico, tanto en el servicio público como en el litigio privado. Su paso por la Policía Federal Preventiva, donde ocupó la Dirección General de Asuntos Jurídicos, marcó un hito en su vida profesional al colocarlo en el centro de la toma de decisiones legales dentro de una de las corporaciones más importantes del país.

En Michoacán, dejó huella como Director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Seguridad Pública, y más tarde como enlace clave entre dependencias estatales y federales en el marco del sistema penal acusatorio. Su dominio técnico en materia penal, derechos humanos, litigio oral y procesos disciplinarios lo convirtieron en un referente en temas de control institucional y responsabilidades de servidores públicos.

Su formación académica —que incluye maestría, doctorados y una larga lista de cursos especializados en litigación, derechos humanos, anticorrupción y técnicas procesales— refuerza la percepción de un funcionario meticuloso, actualizado y con capacidad para enfrentar los retos complejos que representa el escrutinio interno dentro de la Fiscalía.

La llegada de Sánchez Suárez a Asuntos Internos se interpreta como un movimiento estratégico orientado a fortalecer la vigilancia, la integridad y la rendición de cuentas al interior de la institución. Su experiencia acumulada en entornos de alta presión jurídica y su conocimiento del comportamiento institucional de cuerpos policiales le otorgan una ventaja significativa para encabezar investigaciones sensibles y reorganizar criterios de actuación.

Con este nombramiento, la Fiscalía apuesta por un perfil experimentado, firme y con una trayectoria que difícilmente pasa desapercibida. Las expectativas son altas: se espera que Salvador Sánchez Suárez reimpulse la disciplina interna, modernice los procedimientos de control y consolide una administración más transparente y eficiente.

Su designación marca no solo un relevo, sino el inicio de una etapa que podría redefinir el papel de Asuntos Internos en Michoacán.