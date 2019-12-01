Cae presunto jefe de plaza de grupo criminal de Sinaloa, en Aguascalientes

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 14:09:46

Aguascalientes, Aguascalientes, a 1 de diciembre 2025.- Personal de seguridad estatal capturó a Christian “N”, presunto jefe de plaza en Aguascalientes, y que supuestamente pertenece una organización criminal de Sinaloa.

A través de un comunicado, las autoridades indicaron que el sospechoso es conocido como “El 30”, “Gasper” o “Canelo”, y fue detenido junto a cuatro presuntos criminales identificados como:

Ángel N., alias ‘Tachis’

Luis N., alias ‘Rocoso’

José N., alias ‘Huevo’

Apolinar N. alias ‘Polo’

Según información oficial, los cinco hombres son señalados como probables responsables de delitos contra la salud, secuestro, desapariciones y al menos dos homicidios en el estado de Aguascalientes, al servicio del Cártel de Sinaloa.

Los detenidos fueron asegurados con armas de fuego, cargadores, chalecos balísticos, básculas y más de 25 kg de presunta droga.