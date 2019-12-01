Cae presunto jefe de plaza de grupo criminal de Sinaloa, en Aguascalientes

Cae presunto jefe de plaza de grupo criminal de Sinaloa, en Aguascalientes
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 14:09:46
Aguascalientes, Aguascalientes, a 1 de diciembre 2025.- Personal de seguridad estatal capturó a Christian “N”, presunto jefe de plaza en Aguascalientes, y que supuestamente pertenece una organización criminal de Sinaloa.

A través de un comunicado, las autoridades indicaron que el sospechoso es conocido como “El 30”, “Gasper” o “Canelo”, y fue detenido junto a cuatro presuntos criminales identificados como:

  • Ángel N., alias ‘Tachis’
  • Luis N., alias ‘Rocoso’
  • José N., alias ‘Huevo’
  • Apolinar N. alias ‘Polo’

Según información oficial, los cinco hombres son señalados como probables responsables de delitos contra la salud, secuestro, desapariciones y al menos dos homicidios en el estado de Aguascalientes, al servicio del Cártel de Sinaloa.

Los detenidos fueron asegurados con armas de fuego, cargadores, chalecos balísticos, básculas y más de 25 kg de presunta droga.

Noventa Grados
