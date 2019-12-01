70% de los mexicanos respaldan gobierno de Claudia Sheinbaum, revela encuesta

Ciudad de México, 1 de diciembre del 2025.- Siete de cada diez mexicanos avalan la gestión de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, por lo que su desaprobación se mantiene en el 30 por ciento restante, reveló la encuesta mensual realizada por el medio de comunicación El Financiero.

De acuerdo con el sondeo realizado, el nivel de aprobación de Sheinbaum Pardo es tres puntos porcentuales menor al que obtuvo en el mes de septiembre (73%), cuatro puntos menos en comparación con agosto (74%) y quince menos que en el mes de febrero (85%) cuando obtuvo su aprobación más grande en lo que va de su sexenio.

El sondeo que se llevó a cabo tomó en cuenta una muestra de mil mexicanos, de los que el 59 por ciento califica como bien o muy bien la seguridad en torno a la mandataria, tras el episodio en el que un hombre la acosó y tocó sin su consentimiento cuando caminaba y saludaba a ciudadanos en un corto recorrido a pie por el Centro Histórico de la Ciudad de México.

Así mismo, el 54 por ciento de los encuestados considera que el Gobierno de Sheinbaum ha manejado muy bien las cuestiones de economía, en tanto que el 80 por ciento ve mal o muy mal el manejo de la corrupción.

El 56 por ciento cree que ha actuado mal o muy mal respecto a la seguridad pública mientras que el 82 por ciento tiene una opinión negativa sobre el combate al crimen organizado.

La encuesta llevada a cabo por el medio mexicano del 13 al 18 y del 21 al 24 de noviembre presenta un nivel de confianza del 95 por ciento y un margen de error del 3.1%.