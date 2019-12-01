Resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: 8 detenidos y dos campamentos delictivos desmantelados en tres días

Resultados del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia: 8 detenidos y dos campamentos delictivos desmantelados en tres días
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 1 de Diciembre de 2025 a las 14:14:18
Morelia, Michoacán, 1 de diciembre del 2025.- Del 28 al 30 de noviembre, fuerzas federales y estatales llevaron a cabo operativos coordinados en Michoacán, donde elementos de Sedena, Guardia Nacional, Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública lograron la detención de 8 personas, así como el aseguramiento de 2 armas, 9 vehículos y la inhabilitación de 2 campamentos utilizados por células delictivas.

En un balance más amplio, del 10 al 30 de noviembre, el trabajo conjunto dejó como resultado:

  • 142 personas detenidas

  • 59 armas aseguradas

  • 6,925 cartuchos y 364 cargadores

  • 116 vehículos asegurados

  • 89 artefactos explosivos y 53 kg de material explosivo

  • 18.55 kg de marihuana y 426 kg de metanfetamina

  • 28,800 litros y 7,300 kg de químicos para droga sintética

  • 9 campamentos delictivos inhabilitados

Además, se realizaron patrullajes estratégicos en Nuevo San Juan Parangaricutiro, Villa Madero, Zitácuaro, Zacapu, Tacámbaro, Tarímbaro, Reyes de Salgado, Morelia, Uruapan y Zamora, con el objetivo de proteger actividades productivas y reforzar la seguridad de las familias michoacanas.

