Salud mental, prioridad para el Gobierno de la Ciudad de México

Ciudad de Méxoco, 11 de octubre de 2026.- En el marco de la conmemoración del Día Mundial de la Salud Mental, el pasado sábado, la Secretaria de Salud Pública de la Ciudad de México, doctora Nadine Gasman Zylbermann, destacó que el bienestar emocional está estrechamente relacionado con las condiciones de vida de las personas y con su entorno social. “La violencia, la desigualdad, la discriminación y la falta de redes de apoyo son factores que pueden afectar nuestra salud mental”, señaló ante aproximadamente 400 personas, entre estudiantes, madres y padres de familia, personal de salud y autoridades educativas, reunidas en la Utopía La Heroica.

La titular de la dependencia subrayó que entre las principales iniciativas del Gobierno de la Ciudad de México que encabeza la licenciada Clara Brugada Molina, para construir una Ciudad que Late y Produce Salud, están la estrategia Vida Plena, Corazón Contento, dirigida a niñas, niños y adolescentes en el ámbito escolar, así como los Centros de Cuidado de las Emociones y los Cuencos de las Emociones, espacios que ofrecen orientación, escucha y acompañamiento a la población. El compromiso es “seguir construyendo una ciudad donde la salud mental sea una prioridad, el cuidado sea una responsabilidad compartida y todas las personas tengan acceso al apoyo y la atención que necesitan”, expresó.

En su participación, la Directora General del Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA), Dra. Amaya Ordorika Imaz, orientó a las y los jóvenes respecto a los aspectos de salud mental que les pueden afectar, y recordó la importancia de tener una red de apoyo que integre a personas adultas, madres y padres de familia, docentes o tutores.

Durante el encuentro, el Director General de Operación de Servicios Educativos de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Mario Chávez Campos, destacó la importancia de la colaboración entre instituciones para fortalecer el bienestar de las comunidades escolares. “Nos invita a ser una comunidad que cuida”, dijo.

Por su parte, la Subdirectora de Política Social de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama), maestra Chintya Barrera Rufino, resaltó la relevancia de impulsar políticas públicas que ayuden a las personas a identificar, comprender y expresar sus emociones. En ese sentido, destacó la iniciativa “El ABC de las emociones”, impulsada por la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo.

A su vez, la Subsecretaria de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México (SECTEI), Mariana Cárdenas González, explicó que, respecto a la salud mental, la ciencia demuestra que parte de la biología, la genética, de cómo responde nuestro cerebro, pero también influye cómo vivimos, dónde trabajamos, si tenemos con quien hablar y con quien pasar el tiempo libre, y esos aspectos son modificables.

En tanto, la Directora General del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México (INJUVE-CDMX), Marcela Fuente Castillo, enfatizó la importancia de construir relaciones afectivas basadas en el respeto, la igualdad y la equidad. “Tenemos que construir relaciones amorosas, igualitarias, equitativas, que no duelan y no pongan en peligro nuestra salud mental”, expresó.

La titular de la Oficina de Salud Mental y Grupos Vulnerables de la Coordinación Estatal del IMSS Bienestar, María Vanesa Luna Cañas, destacó la importancia de que las adolescencias aprendan a reconocer cuándo necesitan apoyo y se sientan en confianza para solicitarlo. “Estamos para escucharles y ayudarles a enfrentar las situaciones difíciles”, puntualizó.

En representación de la comunidad estudiantil, Julieta Camila García, alumna de la Escuela Secundaria Diurna número 5 “Maestro Lauro Aguirre”, agradeció a la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, por impulsar acciones dirigidas al bienestar emocional de las juventudes, en particular mediante la implementación de la estrategia Vida Plena, Corazón Contento.

También estuvieron presentes el Director General de Planeación, Programación y Evaluación Educativa en la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Enrique Agustín Ku González; la Coordinadora de Servicios Educativos del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep), Gloria Edith Ramírez Mondragón; el Coordinador Sectorial de Educación Secundaria de la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México (AEFCM), Maestro Ernesto Scheinvar; la Comisionada responsable de los planteles CETIS, Francisca Jaime Rojas; la Directora Ejecutiva de Vida Libre de Violencia, de la Secretaría de las Mujeres de la CDMX, Claudia Benítez Guzmán; la representante del IMSS Bienestar federal, Diana Mondragón, y la titular del DIF de la Ciudad de México, Beatriz Rojo Martínez.