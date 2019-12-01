Salma, Moana, Lewa y Wami: los cuatro rinocerontes que llegarán a Guadalajara desde Europa

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 19 de Octubre de 2026 a las 22:15:34

Guadalajara, Jalisco, 19 de octubre de 2026.- Cuatro rinocerontes blancos, llamados Salma, Moana, Lewa y Wami, llegarán este miércoles 21 de octubre al Zoológico Guadalajara, luego de recorrer casi 10 mil kilómetros desde Alemania y Francia.

Se trata de tres hembras y un macho que formarán parte de un programa internacional de conservación coordinado por la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios (EAZA), su objetivo es ayudar a preservar la especie y mantener una población sana.

A su llegada, los ejemplares pasarán por un periodo de 30 días de cuarentena, además de revisiones veterinarias y un proceso de adaptación a sus nuevas instalaciones. Por esta razón, no estarán disponibles para que los visitantes los conozcan de inmediato.

La llegada de los cuatro rinocerontes busca contribuir a la protección de esta especie, amenazada principalmente por la caza furtiva, por el tráfico ilegal de sus cuernos en mercados negros de Asia.

El zoológico compartirá información sobre su traslado y adaptación a través de sus canales oficiales.